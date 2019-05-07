Met Gala 2019: самые яркие моменты мероприятия

Леди Гага несколько раз сменила наряды, а Зендая устроила представление

Зендая на Met Gala 2019 Фото: AFP

Сегодня, 7 мая, в нью-йоркском Метрополитен-музее прошло ежегодное торжественное мероприятие – Бал Института костюма или Met Gala 2019. На красной дорожке в этом году блистало много звезд. Все они выбрали причудливые, яркие, невероятные дизайнерские наряды.

В начале вечера гости позируют фотографам на красной дорожке, а позже проходит закрытая часть мероприятия, где за ужином звезды смотрят вечерние представления. Но и на красной дорожке все смогли насладиться несколькими перформансами. Сегодня.Lifestyle подготовили подборку самых ярких моментов Met Gala 2019.

Удивила всех эпатажная Леди Гага, которая целых четыре раза сменила наряды: певица предстала в розовом платье с длинным шлейфом, в черном наряде с зонтиком, в розовом платье-футляре и практически обнаженной в колготках в сеточку на высоких каблуках.

Леди Гага на Met Gala 2019 Фото: AFP Леди Гага на Met Gala 2019 Фото: AFP Леди Гага на Met Gala 2019 Фото: AFP Леди Гага на Met Gala 2019 Фото: AFP Леди Гага на Met Gala 2019 Фото: AFP 1/5

Актер и фронтмен группы 30 seconds to Mars Джаред Лето остался в памяти у многих благодаря тому, что на Бал Института костюма он пришел, держа в руках копию собственной головы!

Джаред Лето на Met Gala 2019 Джаред Лето на Met Gala 2019 Джаред Лето на Met Gala 2019 Джаред Лето на Met Gala 2019 Джаред Лето на Met Gala 2019 1/5

Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая выбрала экстравагантный наряд Золушки. Девушка не просто прошлась по красной дорожке, а приняла участие в театральном перформансе, посвященном знаменитой сказке.

Зендая на Met Gala 2019 Зендая на Met Gala 2019 Зендая на Met Gala 2019 Зендая на Met Gala 2019 Зендая на Met Gala 2019 Зендая на Met Gala 2019 Зендая на Met Gala 2019 1/7

Кэти Пэрри удивила публику не меньше всех вышеперечисленных. Знаменитая певица прибыла на Met Gala в костюме люстры.

Кэти Перри на Met Gala 2019 Кэти Перри на Met Gala 2019 Кэти Перри на Met Gala 2019 Кэти Перри на Met Gala 2019 Кэти Перри на Met Gala 2019 1/5

Американский актер и певец Билли Портер на красной дорожке предстал в образе в стиле Древнего Египта, а на дорожку его внесли шестеро мускулистых мужчин в золотых брюках и ботинках.



Билли Портер на Met Gala 2019 Фото: AFP Билли Портер на Met Gala 2019 Фото: AFP Билли Портер на Met Gala 2019 Фото: AFP Билли Портер на Met Gala 2019 Фото: AFP Билли Портер на Met Gala 2019 Фото: AFP 1/5

Напомним, Дженнифер Лопес в серебристом платье пришла Versace сияла на Met Gala.

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