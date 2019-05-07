Met Gala 2019: самые яркие моменты мероприятия
Леди Гага несколько раз сменила наряды, а Зендая устроила представление
Сегодня, 7 мая, в нью-йоркском Метрополитен-музее прошло ежегодное торжественное мероприятие – Бал Института костюма или Met Gala 2019. На красной дорожке в этом году блистало много звезд. Все они выбрали причудливые, яркие, невероятные дизайнерские наряды.
В начале вечера гости позируют фотографам на красной дорожке, а позже проходит закрытая часть мероприятия, где за ужином звезды смотрят вечерние представления. Но и на красной дорожке все смогли насладиться несколькими перформансами. Сегодня.Lifestyle подготовили подборку самых ярких моментов Met Gala 2019.
Удивила всех эпатажная Леди Гага, которая целых четыре раза сменила наряды: певица предстала в розовом платье с длинным шлейфом, в черном наряде с зонтиком, в розовом платье-футляре и практически обнаженной в колготках в сеточку на высоких каблуках.
Актер и фронтмен группы 30 seconds to Mars Джаред Лето остался в памяти у многих благодаря тому, что на Бал Института костюма он пришел, держа в руках копию собственной головы!
Американская актриса, певица, танцовщица и модель Зендая выбрала экстравагантный наряд Золушки. Девушка не просто прошлась по красной дорожке, а приняла участие в театральном перформансе, посвященном знаменитой сказке.
Кэти Пэрри удивила публику не меньше всех вышеперечисленных. Знаменитая певица прибыла на Met Gala в костюме люстры.
Американский актер и певец Билли Портер на красной дорожке предстал в образе в стиле Древнего Египта, а на дорожку его внесли шестеро мускулистых мужчин в золотых брюках и ботинках.
Напомним, Дженнифер Лопес в серебристом платье пришла Versace сияла на Met Gala.
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