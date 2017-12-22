Мэтт Деймон поплатился за работу с Харви Вайнштейном

13 тысяч человек подписали прошение о том, чтобы героя Мэтта Деймона вырезали из нового фильма

В преддверии выхода фильма "8 подруг Оушена", одну из ролей в котором исполнил Мэтт Деймон, на имя создателей картины поступила петиция. Больше 13 тысяч человек подписали прошение о том, чтобы героя Мэтта Деймона вырезали из нового фильма. Причина тому – высказывания актера о ситуации вокруг Харви Вайнштейна. В октябре этого года Деймон признался, что давно знал о сексуальных преступлениях продюсера Харви Вайнштейна, в том числе о домогательствах в адрес Гвинет Пэлтроу, однако считал все эти действия личной жизнью продюсера и не желал вмешиваться.

В петиции говорится о том, что появление Мэтта на экране продемонстрирует отсутствие ответственности за сексуальные домогательства на рабочем месте, которые регулярно испытывают на себе четыре из десяти американских женщин. Картина должна выйти в прокат 8 июня 2018 года, уже был выпущен первый трейлер, однако персонажа Мэтта Деймона в промо-ролике нет.

В интервью Business Insider актера спросили, будет ли он работать с людьми, которых обвиняют в сексуальном насилии. Деймон ответил, что рассмотрит этот вопрос, беря в расчет каждый конкретный случай. При этом критики отмечают, что актер не прекратил сотрудничать с Вайнштейном после его преследований Гвинет Пэлтроу.

"Сейчас мы все находимся в переломном моменте. Но важно сказать об одной вещи, о которой сейчас молчат. "Гнилые яблоки" составляют лишь 1 процент индустрии, и здесь все еще преобладают отличные ребята, которые не делают подобные вещи", – сказал Мэтт.

Ранее Брэд Питт подтвердил рассказ Пэлтроу о конфликте, произошедшем между ним и Вайнштейном из-за приставаний последнего к актрисе.