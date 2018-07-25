Мэтту Леблану – 51: интересные факты об актере и пять лучших цитат Джоуи

Актер стал известен благодаря съемкам в рекламе и культовом сериале "Друзья"

Мэтт Леблан. Фото: Getty

В это трудно поверить, но легендарному Джоуи из "Друзей", знаменитому американскому актеру Мэтту (Мэттью) Леблану сегодня исполняется 51 год.

Мэтт родился в штате Массачусетс, США. У актера есть ирландские, немецкие, английские и французские корни со стороны отца и итальянские со стороны матери. В детстве будущий голливудский актер мечтал стать мотогонщиком, принимая участие в юношеских соревнованиях, но позже бросил это увлечение.

В конце 1980-х Леблан стал появляться в некоторых телевизионных рекламных роликах, включая рекламы таких известных брендов, как Heinz, Levi’s и Coca-Cola.

ТОП-5 фактов о Мэттью Леблане

В юности Мэтт Леблан занимался в театре культуры и искусств, а однажды он исполнил роль Иисуса в спектакле "Иисус Христос Суперзвезда". После окончания "Друзей" актер снимался в спин-оффе сериала "Джоуи". Дочери Мэтта – Марине был поставлен диагноз редкого расстройства умственной деятельности, которое оказывает воздействие на её физические способности и вызывает эпилептические припадки. Мэтт попал в список "50 самых красивых людей в мире" по версии People в 2000 году. Первые заработанные деньги за съемки в сериале "Друзья" – 11 долларов. Мэтт получил их во время прослушивания. Он признался, что потратил эти деньги на горячий обед.

Пять лучших фраз Джоуи

Всем известная фраза "Как поживаешь?" или же "How you doin`?". — У меня такой вопрос: гомо сапиенс вымерли потому, что они были гомосексуалистами?

— Джоу, гомо сапиенс — это люди!

— А я ведь их не осуждаю... Джо (о Дженис): Когда только она начинает смеяться, мне хочется себе руку вырвать — чтобы бы было чем в нее швырнуть! — Джо, ты не обязан все доедать.

— Нет, обязан. Иначе что дальше? Сегодня я не смогу доесть индейку, а завтра откушу половину шоколадного батончика, а остальное положу в холодильник?! — Это всего лишь теория! Есть много теорий, которые себя не оправдали: одинокий стрелок, коммунизм, геометрия...

Напомним, 24 июля свой день рождения праздновала Дженнифер Лопес. Мы сделали подборку интересных фактов об артистке.

Ранее мы сообщали, что Мэтт Леблан уходит из Top Gear.