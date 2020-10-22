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Мэттью Макконахи шантажом принудили лишиться девственности в 15 лет

Сегодня, 13:06

К Макконахи также приставал мужчина, когда актеру было 18 лет

Знаменитый американский актер Мэттью Макконахи рассказал, что в подростковом возрасте к нему "приставали и шантажировали", заставив потерять девственность в 15 лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на мемуары Макконахи.

В своей книге "Зеленые огни" Мэттью написал: "Меня впервые шантажировали, заставив заняться сексом, когда мне было 15 лет. Я был уверен, что попаду в ад за добрачный секс".

50-летний обладатель "Оскара" также признался, что в 18-летнем возрасте он подвергся сексуальному насилию со стороны мужчины после того, как "потерял сознание" в кузове фургона.

Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Фото: instagram.com/mozistar

Несмотря на травмирующие инциденты, звезда "Интерстеллара" добавил: "Я никогда не чувствовал себя жертвой. Я просто верю в то, что судьбой задумано так, чтобы я был счастлив".

Это первый раз, когда Мэттью публично говорит о сексуальном насилии. В 2016 году актер поддержал "Программу предотвращения изнасилований" Техасского университета, помогая развозить студентов домой из кампуса после наступления темноты.

Мэттью Макконахи – не первый знаменитый человек, который поделился с миром личной историей о насилии. Недавно Эмили Ратаковски призналась, что подверглась сексуальному насилию. Кроме нее – Джоан Роулинг призналась, что стала жертвой сексуального насилия.

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насилие Мэттью Макконахи
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