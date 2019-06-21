Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом: фото

Звезду сериала "Друзья" заметили во время прогулки

Мэттью Перри Фото: Getty Images

49-летний актер, звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри изменился до неузнаваемости – от красавчика Чендлера Бинга не осталось и следа. Об этом свидетельствуют фото, которые недавно появились в сети.

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Известно, что актер долго боролся с депрессией, а также пребывал в больнице в результате перфорации желудочно-кишечного тракта. Мэттью Перри продолжительное время не появлялся на публике, однако на днях папарацци удалось запечатлеть актера во время прогулки по улицам Нью-Йорка.

Сложно не заметить, что внешний вид Мэттью Перри оставляет желать лучшего. Актер заметно похудел, однако его тело сейчас не в лучшей форме.

Мэттью Перри шокировал внешним видом Фото: instagram.com/redcarpetmood Мэттью Перри шокировал внешним видом Фото: instagram.com/redcarpetmood Мэттью Перри шокировал внешним видом Фото: instagram.com/redcarpetmood Мэттью Перри шокировал внешним видом Фото: instagram.com/redcarpetmood 1/4

Поклонники актера всерьез обеспокоены его внешним видом. Сам Мэттью Перри пока появившиеся фотографии не комментирует.

Ранее мы также писали, что в сети появились архивные снимки со съемок сериала "Друзья". Кроме того, Дженнифер Энистон рассказала о продолжении культового сериала. По словам актрисы, ее коллеги поддержат эту идею.

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