Мэйси Уильямс могла пропустить кастинг в "Игру престолов" ради поездки на свиноферму

До того как стать актрисой, Мэйси мечтала быть балериной

Звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс в интервью изданию InStyle рассказала, что могла пропустить кастинг на главную роль в своей жизни. Оказывается, в день прослушиваний девушка должна была ехать на свиноферму.

Никаких подробностей относительно свинофермы Мэйси не дала, однако добавила, что рада сложившемуся исходу событий. Роль Арьи Старк девушка получила еще до того, как ей исполнилось 14 лет, и она стала самой юной участницей основного каста "Игры престолов".

На пробы ее уговорил агент, который увидел Уильямс во время шоу талантов в Бристоле. До того как стать актрисой, Мэйси мечтала быть балериной, но в итоге увлеклась актерским мастерством и теперь не собирается оставлять эту профессию.

Восьмой сезон культового сериала "Игра престолов" выйдет в эфир в 2019 году, точная дата выхода пока не называется.

Напомним, Шон Бин рассказал, что произносил его персонаж Нед Старк в сериале "Игра престолов" перед смертью.



