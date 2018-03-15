Мэйси Уильямс могла пропустить кастинг в "Игру престолов" ради поездки на свиноферму

Сегодня, 15:30

До того как стать актрисой, Мэйси мечтала быть балериной

Мэйси Уильямс. Фото: AFP
Мэйси Уильямс. Фото: AFP

Звезда сериала "Игра престолов" Мэйси Уильямс в интервью изданию InStyle рассказала, что могла пропустить кастинг на главную роль в своей жизни. Оказывается, в день прослушиваний девушка должна была ехать на свиноферму.

Никаких подробностей относительно свинофермы Мэйси не дала, однако добавила, что рада сложившемуся исходу событий. Роль Арьи Старк девушка получила еще до того, как ей исполнилось 14 лет, и она стала самой юной участницей основного каста "Игры престолов".

На пробы ее уговорил агент, который увидел Уильямс во время шоу талантов в Бристоле. До того как стать актрисой, Мэйси мечтала быть балериной, но в итоге увлеклась актерским мастерством и теперь не собирается оставлять эту профессию.

Восьмой сезон культового сериала "Игра престолов" выйдет в эфир в 2019 году, точная дата выхода пока не называется.

Напомним, Шон Бин рассказал, что произносил его персонаж Нед Старк в сериале "Игра престолов" перед смертью
кастинг, сезон, игра престолов, Мэйси Уильямс

Вы сейчас просматриваете новость "Мэйси Уильямс могла пропустить кастинг в "Игру престолов" ради поездки на свиноферму". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

popcornnews.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Казнь Неда Старка. Кадр из 1 сезона сериала "Игра престолов"

Стало известно, что шептал Нед Старк перед казнью в "Игре престолов"

Сегодня, 12:36

Фанаты "Игры престолов" высказывали различные предположения, что же мог говорить Нед Старк

Афиша

Кадр из сериала "Игра престолов"

Создатели "Игры престолов" пообещали гибель героев в финале

Сегодня, 11:19

Фанатам обещают яркий финал
Загрузка...

Шоу-бизнес

Роуз Лесли. Фото: Instagram

Роуз Лесли выгнала Кита Харингтона из дома из-за "Игры престолов"

Вчера, 10:44

Чтобы избежать спойлеров, актриса отправила бойфренда в кафе

Афиша

Кадр из сериала "Клан Сопрано"

Названы 10 самых влиятельных сериалов 21 века

12 Марта, 12:40

Сериал "Клан Сопрано" оказался на первом месте
Загрузка...