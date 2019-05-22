Мэйси Уильямс простилась с "Игрой престолов" сменой имиджа

Актриса не первый раз экспериментирует со своей внешностью

Мэйси Уильямс / Фото: instagram.com/maisie_williams

Известные актеры, сыгравшие главные роли в сериале "Игра престолов", по‑разному прощаются с любимым проектом. Например, Эмилия Кларк написала трогательный пост и опубликовала снимки со съемочной площадки. А вот 22-летняя Мэйси Уильямс в очередной раз поменяла цвет волос. Девушка стала блондинкой и теперь совсем не похожа на свою героиню Арью Старк.

Какой цвет волос в моде:

Артистка опубликовала снимки, на которых позирует у кирпичной стены. На одном изображении Мэйси одета в черное худи и джинсовую куртку, на другом - в объемный джемпер с темно-зелеными полосками.

Мэйси Уильямс / Фото: instagram.com/maisie_williams

Стоит отметить, что за время, прошедшее после окончания съемок Мэйси уже успела несколько раз сменить цвет волос. Она пробовала фиолетовое окрашивание, а также ходила с розовыми волосами.

"Очередное доказательство, что тебе идет любой цвет волос", "Ты прекрасная актриса и человек. Светишь, как твои волосы",- написали фолловеры Уильямс.

Напомним, что не только Мэйси Уильямс меняла цвет волос. Ее экранная сестра и подруга в реальной жизни, актриса Софи Тернер перекрасилась в платиновую блондинку и попросила поклонников в соцсети оценить новую прическу.

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