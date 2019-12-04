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Анна Ризатдинова и Евгений Кот публично поссорились: резкий комментарий финалистки "Танців з зірками"

Гимнастка резко ответила своему сопернику на его критику

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:04
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

На днях победитель шоу "Танці з зірками 2019" Евгений Кот, который принимал участие в проекте в паре с актрисой Ксенией Мишиной, заявил, что не понимает, как спортсменка Анна Ризатдинова вообще дошла до финала.

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Более того, в интервью программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс FM", танцор признался, что ему предлагали стать в пару с Анной. Однако Евгений Кот выбрал Ксению Мишину, потому что уверен, что зрители не воспринимают технику танца, а голосуют за чувственные постановки.

"Вообще для меня удивительно, что она дошла до финала. Несмотря на танцы, потому что это, в принципе, шоу не о танцах, а о людях. Она молодец ... Вспомним прошлый год, Анита Луценко... Все было круто, хорошо же танцевала, почему ушла? Спорт мешает открыть то, что у тебя внутри и выдать это... Мне кажется, чтобы общаться со зрителем важнее сердцем, чем просто задрать ногу", – заявил он.

Женя Кот
Женя Кот
Фото: instagram.com/kot_jenya

На такой комментарий Анна Ризатдинова ответила достаточно резко. На своей странице в Instagram она отметила, что спорту отдала 17 лет и смогла добиться высот, представляя Украину на международных аренах: "Прочитала интервью Евгения Кота, и хочу сказать: я 17 лет отдала большому спорту прежде, чем научиться "задирать ногу" и представляла Украину на мировых аренах, не раз поднимала наш флаг и заставляла играть гимн государства. Но тебе не понять, что это такое".

Напомним, в течение шоу фавориткой считалась гимнастка Анна Ризатдинова, которая уже прокомментировала поражение.

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