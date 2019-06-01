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Международный день детей: как звездные родители поздравляют своих детей

Ежегодно в первый день лета отмечается День защиты детей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
День защиты детей: украинские звезды поздравляют своих детей
День защиты детей: украинские звезды поздравляют своих детей
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечают День защиты детей. Сегодня украинские знаменитости делятся в социальных сетях фотографиями своих наследников и пишут теплые слова. Смотрите трогательные фото представителей шоу-бизнеса с детьми в подборке Сегодня. Lifestyle.

В этом видео смотрите, какую школу посещают королевские дети:

Вот такой снимок опубликовала певица Оля Цибульская. "Вітаю всіх батьків з щастям! Чистим і безумовним. Наше щастя звуть #нестор А ваше⁉️", – написала она.

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Победительница Евровидения 2016 Джамала оказалась более красноречивой, и рассказала, что для нее значит любовь к ребенку. "Я люблю свого сина, але я хочу щоб він був просто щасливою дитиною. Мені здається, що любов виявляється у душевному теплі, прийнятті, трепетності. В цих почуттях більше любові ніж у одяганні виключно натуральний одяг, використання тільки природних олій... Суворе дотримання і нав’язування якихось правил зовсім не для мене… Ніжність ось, що я відчуваю", – подписала фото певица.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Святослав Вакарчук также оставил теплое поздравление в социальной сети. "Вітаю всіх з Днем Захисту Дітей! Заради них стараємось найбільше", – написал фронтмен "ОЕ".

Публикация от Sviatoslav Vakarchuk (@sviatoslav.vakarchuk)

Оля Полякова запостила целую серию фото своих дочерей. "Дорогие наши детки! Самое гдавное для любой матери знать , что ее дети защищены и в безопасности! Хотелось бы что бы у нас в Украине так и было", – написала певица.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Катя Осадчая рассказала подписчикам, что дети – это круглосуточная опека и забота. "Діти – це цілодобова любов, догляд і цілорічний захист і опіка. Це гучні слова, що не буває чужих дітей, але якщо замислитися, це ж так і є. Вони приходять в цей світ беззахисними і дуже потребують нас, дорослих. Давайте поо це пам‘ятати щодня, нехай щодня буде день дитини", – подписала фото телеведущая.

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Виховувати дітей не вмію . Моя педагогіка – любити їх і завжди бути для них безпечним місцем...Ми з сім’є розпочали літо). З Днем захисту дітей Вас і з Першим днем літа", – подписала семейное фото еще одна ведущая Оля Фреймут.

Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Маша Ефросинина описала сегодняшний праздник весьма лаконично: "Много слов писать не буду!!! Давайте прямо сейчас зацелуем тех, кого любим БЕЗУСЛОВНО, БОЛЬШЕ ЖИЗНИ и НАВСЕГДА".

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

О том, куда сводить малышей в День защиты детей, мы рассказывали здесь.

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