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Ми-ми-ми дня: Джиджи Хадид и Зейн Малик показали первый Хэллоуин своей дочери (фото)

Сегодня, 14:39

Малышку нарядили в костюм Халка

Модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный Зейн Малик в сентябре этого года впервые стали родителями. Накануне знаменитости показали первый Хэллоуин своей дочери, опубликовав фотографию с ней в соцсети.

25-летняя модель поделилась в Instastories совместным снимком с возлюбленным и дочерью. На нем Джиджи улыбается, глядя на ребенка, которого Зейн держит на руках.

Для праздника родители нарядили малышку в зеленого персонажа комиксов Marvel – Халка. Сама Хадид примерила костюм Самус Аран из игры Metroid от Nintendo. Экс-учатсник One Direction оделся в учащегося факультета Слизерин в школе Хогвартс из "Гарри Поттера".

Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью
Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью
Фото: instagram.com/gigihadid

Примечательно, что лицо дочери знаменитая мама закрыла стикерами.

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Джиджи также поделилась фотографиями, на которых детально продемонстрировала свой голубой костюм. Можно заметить, что фигура девушки после родов выглядит идеально.

Костюм Джиджи Хадид
Фото: instagram.com/gigihadid

"Она же совсем недавно родила... Ее тело идеальное", – пишет одна из пользовательниц Instagram в комментариях.

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