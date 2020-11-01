Ми-ми-ми дня: Джиджи Хадид и Зейн Малик показали первый Хэллоуин своей дочери (фото)

Малышку нарядили в костюм Халка

Модель Джиджи Хадид и ее возлюбленный Зейн Малик в сентябре этого года впервые стали родителями. Накануне знаменитости показали первый Хэллоуин своей дочери, опубликовав фотографию с ней в соцсети.

25-летняя модель поделилась в Instastories совместным снимком с возлюбленным и дочерью. На нем Джиджи улыбается, глядя на ребенка, которого Зейн держит на руках.

Для праздника родители нарядили малышку в зеленого персонажа комиксов Marvel – Халка. Сама Хадид примерила костюм Самус Аран из игры Metroid от Nintendo. Экс-учатсник One Direction оделся в учащегося факультета Слизерин в школе Хогвартс из "Гарри Поттера".

Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочерью Фото: instagram.com/gigihadid

Примечательно, что лицо дочери знаменитая мама закрыла стикерами.

Джиджи также поделилась фотографиями, на которых детально продемонстрировала свой голубой костюм. Можно заметить, что фигура девушки после родов выглядит идеально.

Костюм Джиджи Хадид

Фото: instagram.com/gigihadid

"Она же совсем недавно родила... Ее тело идеальное", – пишет одна из пользовательниц Instagram в комментариях.

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