Ми-ми-ми дня: Кайли Дженнер показала, как ее маленькая дочь катается на сноуборде

В феврале малышке Сторми исполнится 2 года

Кайли Дженнер с дочкой Сторми Фото: instagram.com/kyliejenner

Модель Кайли Дженнер, которую подозревают в романе с рэпером Дрейком, показала, как учит свою полуторагодовалую дочь кататься на сноуборде. Трогательные видео миллиардерша разместила на своей странице в Instagram.

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Некоторое время назад 22-летняя Кайли Дженнер разошлась с отцом своей дочери Трэвисом Скоттом. Сейчас все свое внимание бизнесвумен сосредоточила на Сторми и собственном бренде.

Так, в профиле Кайли появились несколько снимков, на которых знаменитость позирует вместе с малышкой, которой, к слову, уже в феврале исполнится два года. "Первая снежная поездка Сторми", – подписала пост Кайли Дженнер.

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Она также разместила в социальной сети видео, на котором Сторми спускается по снежному склону на сноуборде. "Я не могу скрывать это", – написала счастливая Дженнер. Короткий ролик умилил несколько миллионов фолловеров звездной мамы.

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"О мой бог! Это слишком мило", "Какая же она крутая!"; "Так мило", "Я не могу перестать улыбаться", – пишут пользователи в комментариях.

Недавно мы писали, что Кайли Дженнер официально прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом.

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