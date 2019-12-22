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Ми-ми-ми дня: принц Гарри перевоплотился в Санта-Клауса чтобы поздравить детей-сирот

Герцог Сассекский записал трогательное видеобращение для малышей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49

Принц Гарри, который вместе с супругой и сном уезжает в Канаду, поздравил британских детей-сирот с Рождеством. Муж Меган Маркл в костюме Санта-Клауса записал трогательное видео специально для малышей, чьи родители служили в армии Великобритании.

Смотрите ролик о том, почему принц Гарри едва не заплакал на сцене:

Видеообращение к детям принц Гарри разместил в Youtube. В своей речи герцог подчеркнул, что ни сами дети, ни их погибшие родственники никогда не будут забыты страной.

Гари отметил, что дети являются частью одной большой семьи, сообщества, которое всегда будет поддерживать их и никогда не отвернется.

"Да, терять родителей — это невероятно тяжело. Но я знаю, что каждый из вас помогает друг другу. У вас всех впереди волшебное будущее и сказочное Рождество", – сказал герцог Сассекский.

Напомним, что накануне другие члены королевской семьи занялись благотворительностью. Королева Елизавета II, ее сын принц Чарльз, внук Уильям и правнук Джордж испекли пудинги для Королевского британского легиона.

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