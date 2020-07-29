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Michelle Andrade в мини-платье устроила горячие танцы в центре Киева: фото

Сегодня, 18:30

Артистка станцевала с Евгением Котом

На днях Почтовая площадь в Киеве превратилась в место встречи поклонников зажигательных латиноамериканских танцев. Именно там популярная певица Michelle Andrade вместе со своим другом, хореографом Евгением Котом, устроили яркое шоу. Услышав знакомые песни, прохожие присоединялись к их исполнению, танцевали и фотографировались со знаменитостями. А все это действо было частью праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" ко Дню Независимости, которое канал "Украина" покажет 24 августа.

Michelle Andrade
Michelle Andrade
Фото: пресс-служба

"Даже не могла представить, что мы сможем погрузить центр Киева в настоящую латиноамериканскую атмосферу. Где-где, но на Почтовой площади мы с Женей вместе еще не танцевали! А в этот день у нас получилось создать праздник для всех прохожих, которые останавливались посмотреть на наше выступление, поддерживали нас и не могли удержаться, чтобы не потанцевать вместе под latino ritmo. Прекрасные музыканты создавали ритм и дарили всем свою энергию. Это был настоящий праздник музыки и танца под открытым небом – единение, по которому мы все так скучали", – рассказала Michelle Andrade.

Michelle Andrade устроила латиноамериканские танцы в центре Киева
Michelle Andrade устроила латиноамериканские танцы в центре Киева
Фото: пресс-служба

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина в Харькове, Верки Сердючки на Крещатике, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Насти Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника и группы MOZGI. Кто еще из звезд примет участие в шоу "З Днем народження, Україно!" – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

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