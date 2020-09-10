Михаил Ефремов дал интервью из СИЗО и пожаловался на адвоката: "Подставил меня на 8 лет"

Актер хотел отказаться от услуг Эльмана Пашаева

Во вторник, 8 сентября, актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП. Актер пожаловался на своего адвоката Эльмана Пашаева, которого, как оказалось, хотел сменить, сообщает МК.

Сейчас артист пребывает в СИЗО "Водник" в Москве, где будет находиться в карантинном отделении до вступления приговора в законную силу. Актер заявил, что он крайне недоволен работой своего адвоката.

Ефремов подчеркнул, что после его первой ночи в СИЗО, утром к нему снова пришел Пашаев, хотя актер ожидал, что его делом будет заниматься уже другой адвокат.

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он", – говорит Михаил.

Михаил Ефремов слушает приговор в суде Фото: СтарХит

Михаил отметил, что Эльмана якобы наняла супруга актера, которой он доверяет. Ефремов также рассказал, что в суде он написал заявление, в котором не согласился с приговором и потребовал пересмотра дела.

Ранее стало известно, в каких условиях Михаил Ефремов находится в СИЗО. Напомним, 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб мужчина, в машину которого врезался актер.

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