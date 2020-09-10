Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Михаил Ефремов дал интервью из СИЗО и пожаловался на адвоката: "Подставил меня на 8 лет"

Сегодня, 12:56

Актер хотел отказаться от услуг Эльмана Пашаева

Во вторник, 8 сентября, актера Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП. Актер пожаловался на своего адвоката Эльмана Пашаева, которого, как оказалось, хотел сменить, сообщает МК.

Сейчас артист пребывает в СИЗО "Водник" в Москве, где будет находиться в карантинном отделении до вступления приговора в законную силу. Актер заявил, что он крайне недоволен работой своего адвоката.

Ефремов подчеркнул, что после его первой ночи в СИЗО, утром к нему снова пришел Пашаев, хотя актер ожидал, что его делом будет заниматься уже другой адвокат.

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он", – говорит Михаил.

Михаил Ефремов слушает приговор в суде
Михаил Ефремов слушает приговор в суде
Фото: СтарХит

Михаил отметил, что Эльмана якобы наняла супруга актера, которой он доверяет. Ефремов также рассказал, что в суде он написал заявление, в котором не согласился с приговором и потребовал пересмотра дела.

Ранее стало известно, в каких условиях Михаил Ефремов находится в СИЗО. Напомним, 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб мужчина, в машину которого врезался актер.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дочь и коллеги Михаила Ефремова отреагировали на приговор актеру Надели наручники и увезли: видео с Михаилом Ефремовым из зала суда Возле суда с Ефремовым двое парней проводили сеансы "черной магии": видео
Михаил Ефремов
Реклама

Новости партнеров

Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Модель Анастасия Квитко покорила шикарной внешностью
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист

Популярные статьи

Сегодня, 11:45Стиль

Ему исполнилось бы 87: чем запомнился легендарный кутюрье Карл Лагерфельд

Сегодня, 05:48Психология

Гороскоп на сегодня 10 сентября: Водолея и Рыб ждут успехи на работе

Вчера, 16:33Travel

ТОП-7 смотровых площадок и террас Киева с самым красивым видом

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Невеста Владимира Остапчука объявила о переносе даты их свадьбы

Вчера, 14:15Fun

Удивительное место: на видео показали крупнейший в мире комплекс бело-голубого фарфора

Вчера, 13:20Fun

Равнодушный пес удивил хозяина после полугодовой разлуки: смешное видео

Вчера, 13:05Техно

KIA начала сборку самого дешевого внедорожника по цене "евробляхи"

Вчера, 13:00Шоу-бизнес

Дочь и коллеги Михаила Ефремова отреагировали на приговор актеру

Вчера, 05:57Fun

Старейшие близнецы в Великобритании удивили зрителей шоу: фото

Вчера, 05:40Психология

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Овнам нельзя принимать импульсивных решений, а Тельцам – контролировать слова

8 сентябряШоу-бизнес

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима

8 сентябряШоу-бизнес

Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

8 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Стрельцы будут слишком импульсивны, а Козерогов ждет новое знакомство

8 сентябряEvents

8 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 сентябряШоу-бизнес

Известный украинский певец заразился коронавирусом

7 сентябряFun

"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото

Новости партнеров

Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других
Как выглядели первые мужья Лободы, Бузовой, Брежневой и других
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
Дружина ексдинамівця похвалилася ідеальним тілом в бікіні
СМИ: Козловский ушел из семьи ради Акиньшиной
СМИ: Козловский ушел из семьи ради Акиньшиной
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом
София Ротару поразила кадрами своего жилища под Киевом

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять