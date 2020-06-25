Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП водителя: заявление адвоката

Актер намерен содержать детей Сергея Захарова всю жизнь

Адвокат Михаила Ефремова, который 8 июня стал виновником смертельной аварии в Москве, заявил, что российский актер готов усыновить всех детей погибшего Сергея Захарова. Отметим, что артист уже приносил свои извинения семье мужчины, но они их не приняли.

По словам адвоката Эльмана Пашаева, Ефремов готов максимально помочь детям погибшего водителя-курьера и содержать их всю жизнь.

Актер Михаил Ефремов Фото: instagram.com/efremovmfan

"Реально человек готов нести наказание, готов максимально помочь детям. Он готов их даже усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь. Вот вам честно, искренне говорю", – рассказал Пашаев "Эху Москвы".

При этом Пашаев отметил, что актер ранее отказывался от домашнего ареста. Ефремов настаивал, чтобы его удерживали в СИЗО.

"Пришлось мне очень с ним жестко разговаривать. Да, он хотел в СИЗО. Ему казалось, что морально так будет легче, потому что погиб человек. Он говорит: "Я готов нести наказание". Он на самом деле понимает, что он может сесть и карьеры не будет. Он к этому готов",– подытожил адвокат.

Подробнее о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым смотрите в сюжете:

Напомним, что 8 июня в состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов врезался на встречной полосе в фургон. От полученных травм в больнице скончался водитель-курьер – 57-летний Сергей Захаров. Сам Михаил свою вину признал и извинился перед семьей погибших.

По его словам, он не собирается уклоняться от закона и понесет ответственность в полной мере. В СМИ даже предполагали, что Ефремов пытался совершить самоубийство. Родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении. Позже адвокат опроверг эти слухи.

Актеру грозит до 12 лет лишения свободы, а до августа Михаил пробудет под домашним арестом.

Тем временем его сын артиста Никита Ефремов впервые прокомментировал смертельную аварию и опубликовал совместное фото с отцом.

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