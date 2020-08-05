Михаил Ефремов на суде отказался признавать свою вину в ДТП: актер назвал причину

Актер признался, что не помнит момент ДТП

Сегодня, 5 августа, в Пресненском суде Москвы проходит заседание по уголовному делу о смертельном ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова. Напомним, в результате аварии погиб курьер Сергей Захаров, в автомобиль которого врезался Ефремов.

На вопрос судьи о том, признает ли Ефремов свою вину, он ответил, что ничего не помнит.

"Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню", – передает слова актера ТАСС.

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявлял, что на суде актер будет отрицать свою вину. Примечательно, некоторое время после ДТП Михаил записал видеоролик, в котором раскаялся в содеянном.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Отметим, что ранее, 30 июля, прошло судебное слушание, в результате которого суд продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года.

Напомним, 8 июня 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы. В аварии погиб мужчина, в машину которого врезался актер. Ефремову грозит до 12 лет тюремного заключения. Сторона потерпевших по делу требует у Михаила компенсации за моральный ущерб.

Мы также сообщали, что подруга Ефремова объяснила, почему актер сел пьяным за руль в день ДТП.

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