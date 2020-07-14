Михаил Ефремов предлагал взятку инспектору ГИБДД сразу после аварии

Попытка актера откупиться попала на видео

Российский актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, пытался откупиться, предлагая деньги сотрудникам ГИБДД. Соответствующее видео было показано в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

На видеоролике показано, как сотрудник ГИБДД заполняет протокол на месте ДТП, а на заднем фоне слышится голос Ефремова. Актер произнес фразу: "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги".

Телеграм-канал телеканала НТВ также предоставил комментарий адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Мужчина опроверг информацию о попытке Михаила дать взятку правоохранителям.

"Это фейк. Давным-давно были бы материалы уголовного дела, если бы соответствовало действительности, давно бы возбудили дело. Вы же знаете, как техника развита, моим голосом можно говорить все что угодно, а видео на месте сняли, продали и потом сделали монтаж", — сказал Эльман Пашаев.

Актер Михаил Ефремов Фото: YouTube



Напомним, 8 июня этого года автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". Водитель этой машины, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Актер в момент аварии был в состоянии алкогольного опьянения, сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее мы сообщали, что семья погибшего Захаров требует у Михаила Ефремова компенсацию в размере 40 миллионов рублей.

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