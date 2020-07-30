Михаил Ефремов прибыл в суд на предварительное слушание: видео

Адвокат актера приехал на слушание на шикарном автомобиле

Российский актер Михаил Ефремов был доставлен в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание по уголовному делу. Напомним, в июне этого года актер устроил смертельное ДТП в Москве. Водитель, в автомобиль которого врезался Ефремов, скончался.

Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Предварительное слушание по делу было назначено на 29 июля, однако адвокат Ефремова Эльман Пашаев не явился в суд. Сегодня, как сообщает Telegram-канал Mash, актер с адвокатом прибыли в суд.

"Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы. Вчера должно было пройти предварительное слушание по делу, но заседание перенесли из-за неявки адвоката актера Эльмана Пашаева. Сегодня он прикатил (на роскошном "Майбахе"), все должно состояться", – говорится в сообщении канала.

Михаил Ефремов с адвокатом прибыли в суд Видео: Mash

Отметим, согласно законодательству РФ, предварительное слушание проходит в закрытом режиме. По его итогам суд, в частности, определит дату начала рассмотрения дела по существу. Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Ефремов не признал свою вину в ДТП.

Мы также сообщали, что семья погибшего в ДТП с участием Ефремова требует у актера 40 миллионов.

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