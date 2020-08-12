Михаил Ефремов пропал из больницы: адвокат опровергает

У артиста диагностировали инсульт

Вчера, 11 августа, российский актер Михаил Ефремов, который в июне этого года устроил смертельное ДТП, был госпитализирован из зала суда. Теперь появилась информация о том, что актер пропал из Боткинской больницы в Москве, куда его доставили. В контактном центре медицинского учреждения сообщили, что Михаил якобы не числится у них пациентом, сообщает ТАСС.

Однако позже адвокат Ефремова Эльман Пашаев опроверг эту информацию. В комментарии ТАСС он заявил, что сейчас находится в Боткинской больнице и пытается попасть в палату к Михаилу.

"Я сейчас у него в отделении, но в палату меня не пускают. Я улаживаю необходимые формальности, чтобы попасть к нему", – сказал Пашаев.

Отметим, что медики диагностировали у Ефремова инсульт и оценивают его состояние как средней тяжести, угрозы его жизни нет.

Напомним, что в результате аварии, случившейся 8 июня по вине Михаила Ефремова, погиб 57-летний Сергей Захаров – водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста. 11 августа проходило второе заседание, на котором дело рассматривалось по существу. Из зала суда Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии.

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