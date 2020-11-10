Михаил Ефремов пропал накануне дня рождения: друзья и родные актера не знают, где он находится

10 ноября актеру исполняется 57 лет

Сегодня, 10 ноября, российскому актеру Михаилу Ефремову исполняется 57 лет. На этот раз его день рождения, вероятно, станет самым грустным и необычным – ведь артист проведет этот день на пути в колонию. Напомним, актера признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Позже срок уменьшили до 7,5 лет.

Как сообщает "СтарХит", родственники и близкие друзья "потеряли" актера накануне его дня рождения – никто из них не знает, где именно сейчас находится Ефремов.

Актер Михаил Ефремов Фото: Getty Images

Известно, что Михаила Ефремова уже этапировали из московского СИЗО в колонию, которая находится в Белгородской области. Это произошло на прошлой неделе, и довольно неожиданно, ведь о том, что Ефремова уже отправили в место отбывания наказания, не предупредили ни его семью, ни друзей. Сейчас точное местонахождение артиста никому из его близких не известно.

Михаил будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в поселке Алексеевка.

"Очень тяжело ему, что тут говорить, — рассказал "СтарХиту" коллега и товарищ Ефремова Михаил Горевой. — Вот у него день рождения, а я даже не знаю, куда теперь писать. Где он, что с ним? А ведь это мой самый лучший друг, со второго курса института! Нам было по 18-19 лет. Поддерживал и буду его поддерживать как могу".

Напомним, адвокат Михаила Ефремова показал обращение актера к семье погибшего Захарова.

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