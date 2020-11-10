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Михаил Ефремов пропал накануне дня рождения: друзья и родные актера не знают, где он находится

Сегодня, 10:37

10 ноября актеру исполняется 57 лет

Сегодня, 10 ноября, российскому актеру Михаилу Ефремову исполняется 57 лет. На этот раз его день рождения, вероятно, станет самым грустным и необычным – ведь артист проведет этот день на пути в колонию. Напомним, актера признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Позже срок уменьшили до 7,5 лет.

Как сообщает "СтарХит", родственники и близкие друзья "потеряли" актера накануне его дня рождения – никто из них не знает, где именно сейчас находится Ефремов.

Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

Известно, что Михаила Ефремова уже этапировали из московского СИЗО в колонию, которая находится в Белгородской области. Это произошло на прошлой неделе, и довольно неожиданно, ведь о том, что Ефремова уже отправили в место отбывания наказания, не предупредили ни его семью, ни друзей. Сейчас точное местонахождение артиста никому из его близких не известно.

Михаил будет отбывать наказание в исправительной колонии №4 в поселке Алексеевка.

"Очень тяжело ему, что тут говорить, — рассказал "СтарХиту" коллега и товарищ Ефремова Михаил Горевой. — Вот у него день рождения, а я даже не знаю, куда теперь писать. Где он, что с ним? А ведь это мой самый лучший друг, со второго курса института! Нам было по 18-19 лет. Поддерживал и буду его поддерживать как могу".

Напомним, адвокат Михаила Ефремова показал обращение актера к семье погибшего Захарова.

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