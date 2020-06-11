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Михаил Ефремов пытался покончить с собой: фото следов на шее

Сегодня, 11:28

На шее актера заметили след, свойственный при повешении

Российский актер Михаил Ефремов после смертельного ДТП в Москве пытался совершить самоубийство. По информации Telegram-канала Mash, родственники якобы утверждают, что на шее у артиста появилась глубокая багровая борозда, что является признаком при повешении.

Тогда же они вызвали скорую помощь, потому что Ефремов находился без сознания. Вместе с врачами к дому Михаила приехали психиатры, и когда актер пришел в себя, заявил – не помнит, пытался ли совершить самоубийство.

Скриншот из видео Telegram-канала Mash

По одной из версий следствия, Ефремов мог получить травмы во время аварии от удара цепочки или другим предметом.

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Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем джипа в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Ее водитель, 57-летний мужчина по имени Сергей Захаров, скончался в реанимации.

Уже на следующий день Ефремову избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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