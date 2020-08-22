Михаил Ефремов выплатил семье погибшего Захарова денежную компенсацию

Актер также отказался от своего адвоката

Российский актер Михаил Ефремов, который признал свою вину в смертельном ДТП, случившемся в июне этого года в Москве, выплатил денежную компенсацию семье погибшего Сергея Захарова. Артист также отказался от своей защиты, завив о намерении поменять адвоката.

Михаил Ефремов заплатил 200 тысяч рублей брату погибшего в аварии водителя, сыну и вдове. Деньги были переданы адвокатом актера Эльманом Пашаевым, о чем он лично сообщил в ходе судебного заседания в пятницу, 21 августа.

Актер Михаил Ефремов Фото: YouTube

Кроме того, Ефремов решил сменить свою защиту. По его словам, на суде к нему относятся предвзято.

"Я хочу, чтобы адвокаты у меня остались в качестве консультантов, а я возьму кого-то посильнее", – заявил 56-летний Михаил Ефремов.

Напомним, в результате аварии, случившейся 8 июня по вине Михаила Ефремова, погиб 57-летний Сергей Захаров – водитель транспортного средства, с которым столкнулся автомобиль артиста.

11 августа проходило второе заседание, на котором дело рассматривалось по существу. Из зала суда Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии.

О деталях аварии с участием Михаила Ефремова смотрите в сюжете:

Накануне семья погибшего в ДТП с Ефремовым заявила к актеру иск на 1 рубль.

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