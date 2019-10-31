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Михаил Кукуюк рассказал об отношениях с молодой женой

Актер также признался, за что благодарен супруге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:45

В эксклюзивном интервью журналистам программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", популярный украинский актер Михаил Кукуюк рассказал о знакомстве с женой и чему научился у молодой актрисы и режиссера.

В жизни успешного актера Михаила Кукуюка есть женщина, к ногам которой он готов бросить весь мир – жена Анастасия Осмоловская. С журналистами "Ранку з Україною" Михаил поделился подробностями их семейной жизни.

"Она не только режиссер, но и актриса. Мы познакомились в нулевых и все – я в нее вцепился и не отпускаю! Мы давно знакомы, как увидел, уже тогда начал влюбляться понемногу – такое впечатление, что я всю жизнь ждал и знал ее. И вот она просто стала реальной", – рассказал Михаил Кукуюк.

Актер Михаил Кукуюк с женой
Актер Михаил Кукуюк с женой
Фото: instagram.com/kukuyuk_michael

Мужчина очень благодарен своей молодой жене, ведь она ему открыла много нового, а главное – девушке всегда есть, что сказать Михаилу, она дает ценные советы и даже критикует.

"Я хорошо отношусь к этому! Есть такие критики, даже когда тебя оплюют, обкинут, ты понимаешь, что это все в тему, – признается актер. – Настя – мой первый критик. Она меня познакомила с современной драматургией – давала все уроки. Я в Киеве так увяз, так увяз. И она мне открыла мир, показала современную драматургию".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

Смотрите также забавное видео о том, как Jerry Heil и Михаил Кукуюк озвучивали персонажей "Семейки Аддамс".

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