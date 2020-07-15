Михаил Поплавский станцевал под новую песню MOZGI

Артист присоединился к челленджу Потапа

Народный артист Украины и экс-ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский принял участие в челлендже рэпера и продюсера Потапа под трек группы MOZGI – Chica Bamboni.

Видео с танцами Михаил Поплавский разместил в своем Instagram. На ролике артист вместе с двумя танцовщицами в ярких костюмах исполняет характерные движения из челленджа под Chica Bamboni.

"Принял участие в челлендже #chikabamboni от Потапа. Потапу понравилось! А вам?", – подписал видео Поплавский.

INSTAGRAM

"Как всегда супер, так держать!", "Михаил Михайлович, Вы реально крутой танцующий ректор", "Спасибо Вам за эмоции. Зажигательно получилось", "Достойный ректор достойнейшего ВУЗа страны! Браво, Михал Михалыч!", "Теперь песня заела в голове, спасибо", "Михаил, вы, как всегда, крутой", – написали поклонники Поплавского в комментариях к видео.

Смотрите интервью с Михаилом Поплавским:

Отметим, что в челлендже Потапа успели принять участие многие артисты шоу-бизнеса. Под трек уже станцевали NK, MARUV, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина, Влад Яма с женой Лилианой, Катя Осадчая и Юрий Горубнов, Оля Полякова с дочерью Алисой, Michelle Andrade и многие другие.

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