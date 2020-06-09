Михаилу Ефремову трижды вызывали скорую помощь: в каком состоянии находится актер

Возле дома артистка дежурит бригада медиков

Российскому актеру Михаилу Ефремову, который 8 июня устроил смертельное ДТП в Москве, трижды вызывали скорую помощь. Перед повторным допросом об обстоятельствах аварии, в которой погиб 57-летний Сергей Захаров, актер пожаловался на проблемы с сердцем.

По информации Рен.ТВ, Ефремов на первичный допрос так и не появился из-за алкогольного опьянения. Ему трижды вызывали бригаду скорой помощи. На данный момент артист находится дома.

В тоже время Telegram-канал сообщает, что пятая супруга Михаила Софья Кругликова отказывалась пускать врачей государственной "скорой", говоря о том, что сейчас приедет бригада приватной клиники. В результате актеру просто поставили капельницу.

Возле дома Михаила Ефремова дежурят врачи

На данный момент у его дома дежурит еще одна бригада медиков, а с Ефремовым работают полицейские.

Напомним, что Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. В СМИ сообщали, что актер уже признал свою вину, по позже адвокат знаменитости опроверг эту информацию, заявив, что позже сообщат все подробности.

Супруга Михаила объяснила поведение артиста на момент аварии выпитым снотворным.

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