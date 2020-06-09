Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Михаилу Ефремову трижды вызывали скорую помощь: в каком состоянии находится актер

Сегодня, 15:41

Возле дома артистка дежурит бригада медиков

Российскому актеру Михаилу Ефремову, который 8 июня устроил смертельное ДТП в Москве, трижды вызывали скорую помощь. Перед повторным допросом об обстоятельствах аварии, в которой погиб 57-летний Сергей Захаров, актер пожаловался на проблемы с сердцем.

По информации Рен.ТВ, Ефремов на первичный допрос так и не появился из-за алкогольного опьянения. Ему трижды вызывали бригаду скорой помощи. На данный момент артист находится дома.

В тоже время Telegram-канал сообщает, что пятая супруга Михаила Софья Кругликова отказывалась пускать врачей государственной "скорой", говоря о том, что сейчас приедет бригада приватной клиники. В результате актеру просто поставили капельницу.

Возле дома Михаила Ефремова дежурят врачи

На данный момент у его дома дежурит еще одна бригада медиков, а с Ефремовым работают полицейские.

Напомним, что Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. В СМИ сообщали, что актер уже признал свою вину, по позже адвокат знаменитости опроверг эту информацию, заявив, что позже сообщат все подробности.

Читайте также:
Смертельное ДТП с Ефремовым: реакция дочери, жены и пользователей Сети

Супруга Михаила объяснила поведение артиста на момент аварии выпитым снотворным.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Михаил Ефремов был очень пьян и под снотворными: что нужно знать о смертельном ДТП с актером Смертельное ДТП с Ефремовым: реакция дочери, жены и пользователей Сети Директор театра "Современник" отреагировал на смертельное ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП актер шоу-бизнес Михаил Ефремов аварии
Реклама

Новости партнеров

Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Дочки Поляковой и других звезд поразили внешностью
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Як виглядали Лобода, Гросу, Білик та інші зірки до пластики
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім
Швидка піца на кефірі: простий рецепт, який сподобається всім

Популярные статьи

Сегодня, 14:27Food

Как приготовить сорбет в домашних условиях: лучшие рецепты

Сегодня, 11:15Fun

Сбросила 13 кг: женщина раскрыла секрет быстрого домашнего похудения, фото

Сегодня, 08:22Техно

Таинственные радиопослания из космоса озадачили ученых

Вчера, 23:52Шоу-бизнес

Пьяный актер Михаил Ефремов стал виновником аварии в центре Москвы: подробности (видео)

Вчера, 19:16Travel

Достопримечательности Харькова: куда пойти в городе

Вчера, 12:30Food

Идея для пикника: фаршированный багет в итальянском стиле

Вчера, 11:00Food

Как правильно готовить сосиски на гриле: два простых способа

Вчера, 05:05Fun

8 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

С Троицей: картинки, поздравления, стихи и смс

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 июняEvents

Троица: значение, традиции и приметы праздника

7 июняEvents

Поздравления с Троицей-2020 в СМС и коротких стихах

7 июняEvents

Троица-2020: что можно, а что нельзя делать в праздник

7 июняFood

Как приготовить скумбрию на гриле: три простых рецепта

7 июняEvents

Троица-2020: яркие открытки, стихи и поздравления с праздником

6 июняEvents

Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

Новости партнеров

Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису
Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису
"Беременная" Ани Лорак поделилась пикантным снимком
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Внука Таисии Повалий назвали очень редким именем
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Стало известно, вместе ли сейчас Макс Михайлюк и Даша Ульянова
Стало известно, вместе ли сейчас Макс Михайлюк и Даша Ульянова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять