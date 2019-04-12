Мик Джаггер показал, как выглядит после операции

Фронтмен The Rolling Stones перенес операцию на сердце

Мик Джаггер перенес операцию на сердце Фото: Getty Images

5 апреля 75-летнему фронтмену The Rolling Stones провели серьезную операцию на сердце. Из-за проблем со здоровьем Мика Джаггера группа была вынуждена приостановить свое турне по Америке. Музыкант нуждался в срочной замене сердечного клапана. Как известно, операция прошла успешно, и, судя по всему, Мик Джаггер уже вернулся к привычному образу жизни.

На своей странице в Instagram артист поделился первым фото после операции. Мик Джаггер позирует в casual-образе на фоне цветущих деревьев и выглядит довольно свежо.

"Гуляю по парку", – подписал кадр фронтмен The Rolling Stones.

Первое фото Мика Джаггера после операции Фото: instagram.com/mickjagger

Отметим, едва придя в себя после операции, Мик Джаггер написал пост благодарности поклонникам, которые присылали ему сотни сообщений со словами поддержки.

"Спасибо каждому за все ваши сообщения поддержки, сейчас я чувствую себя гораздо лучше и в порядке. Также огромное спасибо всему персоналу клиники, который проделал потрясающую работу", – пишет музыкант.

К тому же еще до операции Мик Джаггер пообещал, что постарается как можно быстрее решить все проблем со здоровьем, после чего группа The Rolling Stones продолжит турне.

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