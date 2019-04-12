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Мик Джаггер показал, как выглядит после операции

Фронтмен The Rolling Stones перенес операцию на сердце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:41
Мик Джаггер перенес операцию на сердце
Мик Джаггер перенес операцию на сердце
Фото: Getty Images

5 апреля 75-летнему фронтмену The Rolling Stones провели серьезную операцию на сердце. Из-за проблем со здоровьем Мика Джаггера группа была вынуждена приостановить свое турне по Америке. Музыкант нуждался в срочной замене сердечного клапана. Как известно, операция прошла успешно, и, судя по всему, Мик Джаггер уже вернулся к привычному образу жизни.

На своей странице в Instagram артист поделился первым фото после операции. Мик Джаггер позирует в casual-образе на фоне цветущих деревьев и выглядит довольно свежо.

"Гуляю по парку", – подписал кадр фронтмен The Rolling Stones.

Первое фото Мика Джаггера после операции
Первое фото Мика Джаггера после операции
Фото: instagram.com/mickjagger

Отметим, едва придя в себя после операции, Мик Джаггер написал пост благодарности поклонникам, которые присылали ему сотни сообщений со словами поддержки.

"Спасибо каждому за все ваши сообщения поддержки, сейчас я чувствую себя гораздо лучше и в порядке. Также огромное спасибо всему персоналу клиники, который проделал потрясающую работу", – пишет музыкант.

К тому же еще до операции Мик Джаггер пообещал, что постарается как можно быстрее решить все проблем со здоровьем, после чего группа The Rolling Stones продолжит турне.

Ранее мы писали, что принц Гарри снимает документальный фильм о психическом здоровье.

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