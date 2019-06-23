Мик Джаггер вернулся на сцену после сложной операции
75-летний музыкант триумфально выступил на стадионе в Чикаго
Фронтмен легендарной группы The Rolling Stones 75-летний Мик Джаггер вернулся на сцену. В апреле артист перенес сложную операцию – ему заменили сердечный клапан, из-за чего коллективу пришлось прервать тур по США и Канаде. В настоящее время музыкант чувствует себя хорошо и готов продолжить выступления, пишет The Guardian.
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Один из первых концертов The Rolling Stones после перерыва состоялся на днях в Чикаго. Во время шоу на стадионе Soldier Field Джаггер признался фанатам, что скучал по работе и концертам. Он добавил, что очень счастлив вернуться на сцену после реабилитации.
В своем Instagram артист опубликовал первые фото с репетиций концерта и непосредственно самого шоу.
К слову, во время чикагского концерта The Rolling Stones Мик выглядел весьма энергичным и бодрым. Он прыгал по сцене и пританцовывал под свои же песни вместе с толпой.
Отметим, что в рамках No Filter Tour группа Мика Джаггера даст 17 концертов в 15-ти американских и канадских городах.
Недавно мы писали о том, что Мик Джаггер показал, как выглядит после операции.
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