Мик Джаггер вернулся на сцену после сложной операции

75-летний музыкант триумфально выступил на стадионе в Чикаго

Мик Джаггер Фото: Getty Images

Фронтмен легендарной группы The Rolling Stones 75-летний Мик Джаггер вернулся на сцену. В апреле артист перенес сложную операцию – ему заменили сердечный клапан, из-за чего коллективу пришлось прервать тур по США и Канаде. В настоящее время музыкант чувствует себя хорошо и готов продолжить выступления, пишет The Guardian.

Смотрите, какую уникальную операцию на сердце впервые сделали в Украине:

Один из первых концертов The Rolling Stones после перерыва состоялся на днях в Чикаго. Во время шоу на стадионе Soldier Field Джаггер признался фанатам, что скучал по работе и концертам. Он добавил, что очень счастлив вернуться на сцену после реабилитации.

В своем Instagram артист опубликовал первые фото с репетиций концерта и непосредственно самого шоу.

К слову, во время чикагского концерта The Rolling Stones Мик выглядел весьма энергичным и бодрым. Он прыгал по сцене и пританцовывал под свои же песни вместе с толпой.

Отметим, что в рамках No Filter Tour группа Мика Джаггера даст 17 концертов в 15-ти американских и канадских городах.

Недавно мы писали о том, что Мик Джаггер показал, как выглядит после операции.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram