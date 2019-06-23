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Мик Джаггер вернулся на сцену после сложной операции

75-летний музыкант триумфально выступил на стадионе в Чикаго

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:23
Мик Джаггер
Мик Джаггер
Фото: Getty Images

Фронтмен легендарной группы The Rolling Stones 75-летний Мик Джаггер вернулся на сцену. В апреле артист перенес сложную операцию – ему заменили сердечный клапан, из-за чего коллективу пришлось прервать тур по США и Канаде. В настоящее время музыкант чувствует себя хорошо и готов продолжить выступления, пишет The Guardian.

Смотрите, какую уникальную операцию на сердце впервые сделали в Украине:

Один из первых концертов The Rolling Stones после перерыва состоялся на днях в Чикаго. Во время шоу на стадионе Soldier Field Джаггер признался фанатам, что скучал по работе и концертам. Он добавил, что очень счастлив вернуться на сцену после реабилитации.

В своем Instagram артист опубликовал первые фото с репетиций концерта и непосредственно самого шоу.

Публикация от Mick Jagger (@mickjagger)

К слову, во время чикагского концерта The Rolling Stones Мик выглядел весьма энергичным и бодрым. Он прыгал по сцене и пританцовывал под свои же песни вместе с толпой.

Публикация от Mick Jagger (@mickjagger)

Отметим, что в рамках No Filter Tour группа Мика Джаггера даст 17 концертов в 15-ти американских и канадских городах.

Недавно мы писали о том, что Мик Джаггер показал, как выглядит после операции.

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