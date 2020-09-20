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Мика Ньютон впервые рассказала о серьезной болезни

Сегодня, 10:35

В прошлом году у певицы диагностировали рак яичника

Украинская певица Мика Ньютон, которая в 2018 году вышла замуж за американца, поборола рак. Она долгое время скрывала болезнь, но приехав в Украину, решила впервые об этом рассказать.

О своем диагнозе Мика Ньютон сообщила в интервью Кате Осадчей, опубликованном в YouTube. О том, что у нее рак яичника, звезда узнала через год после свадьбы. Мика призналась, что мама уговаривала ее скрывать факт болезни.

Певица Мика Ньютон
Певица Мика Ньютон
Фото: instagram.com/mikanewton

"Последний год был очень серьезный, эмоциональный. Моя мама очень не хотела, чтобы я говорила об этом: "Нет, ты должна быть здоровой!". Я приехала в Украину показаться, что я здорова, все у меня нормально", – сказала Ньютон.

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Мика добавила, что проверяла диагноз в 4 лабораториях и врачи не верили своим глазам, потому что эта болезнь чаще всего появляется у людей постарше.

"Я призываю всех женщин всегда проверяться. Девушки в 33 года, мне тогда было 33, не болеют таким, этот рак более для взрослых людей", – отметила исполнительница.

Как известная телеведущая победила рак, смотрите в сюжете:

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рак певица мика ньютон
Источник: instagram.com/mikanewton
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