Мика Ньютон впервые рассказала о серьезной болезни
В прошлом году у певицы диагностировали рак яичника
Украинская певица Мика Ньютон, которая в 2018 году вышла замуж за американца, поборола рак. Она долгое время скрывала болезнь, но приехав в Украину, решила впервые об этом рассказать.
О своем диагнозе Мика Ньютон сообщила в интервью Кате Осадчей, опубликованном в YouTube. О том, что у нее рак яичника, звезда узнала через год после свадьбы. Мика призналась, что мама уговаривала ее скрывать факт болезни.
"Последний год был очень серьезный, эмоциональный. Моя мама очень не хотела, чтобы я говорила об этом: "Нет, ты должна быть здоровой!". Я приехала в Украину показаться, что я здорова, все у меня нормально", – сказала Ньютон.
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Мика добавила, что проверяла диагноз в 4 лабораториях и врачи не верили своим глазам, потому что эта болезнь чаще всего появляется у людей постарше.
"Я призываю всех женщин всегда проверяться. Девушки в 33 года, мне тогда было 33, не болеют таким, этот рак более для взрослых людей", – отметила исполнительница.
Как известная телеведущая победила рак, смотрите в сюжете:
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