Мика Ньютон выходит замуж и уже объявила дату свадьбы

Сегодня, 18:18

Певица переехала в США в 2011 году

Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton
Мика Ньютон. Фото: instagram.com/mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон поделилась с поклонниками радостной новостью. Стала известная дата ее бракосочетания с возлюбленным Крисом Сааведра. В 2011 году Мика заняла 4-е место на песенном конкурсе Евровидение, выступая от Украины. В том же году Мика уехала в США и стала развивать свою карьеру именно там. "JK-music group" предложила ей и её продюсеру Тимофею Нагорному сотрудничество и продвижение певицы на западе. 

Свадьбу Мика и ее жених Крис сыграют 22 декабря 2018 года. "Теперь все стало более официальным. Только что получила приглашение "Save date". Спасибо за такую отличную работу. Вы осуществили мою мечту. И да, мой секрет раскрыт. Наша свадьба состоится прямо перед Рождеством, 22 декабря. Мое любимое время года", – подписала свое фото певица.

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Фото: instagram.com/mikanewton

Известно, что будущие супруги познакомились в магазине: "Я встретила своего будущего жениха в продуктовом. Ему потребовался год, чтобы заставить меня сходить с ним на первое свидание. Я был упряма и не стремилась идти на встречу с незнакомцем. Слава Богу я решила пойти и что-то поменять в своей жизни. Теперь я собираюсь выйти за него замуж", – подписала Мика один из снимков.

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Фото: instagram.com/mikanewton

Напомним, певица Тони Брэкстон выходит замуж. Также дизайнер Анастасия Иванова получила предложение руки и сердца в Париже.
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