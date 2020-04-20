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Мила Кунис и Эштон Кутчер выпустили "Карантинное вино"

Все вырученные средства будут переданы в фонды борьбы с коронавирусом

Инна Петрова
Сегодня, 18:45

Звездные супруги Мила Кунис и Эштон Кутчер, которые недавно посетили Киев, не остались в стороне от проблем, вызванных коронавирусной пандемией, и выпустили "Карантинное вино". Вырученные средства актеры отдадут организациям, которые участвуют в борьбе с COVID-19.

Мила Кунис и Эштон Кутчер
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Фото: instagram.com/aplusk

Эштон Кутчер поделился в Сети роликом, в котором рассказал, что они с Милой начали сотрудничать с винодельней Battle Creek Vineyards. Результатом их совместной работы стало "Карантинное вино", которое сможет купить любой желающий.

Вся выручка от продажи вина от Кутчера и Кунис будет перечислена организациям, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом.

INSTAGRAM

"Вечерами нам нравится устраивать виртуальные встречи с друзьями, и незаменимыми составляющими таких вечеров являются еда и вино. Мы решили объединить это с возможностью помочь множеству благотворительных организаций – эта гениальная идея пришла в голову к Миле. Мы нашли несколько таких, которые фокусируются на сборе защитных средств для населения страны, кормлении детей, помощи семьям, которые остались без работы, бизнесу, который не выдерживает новых обстоятельств", – говорит в видео Эштон.

Фото: instagram.com/aplusk/

Кутчер признался, что идея делать вино пришла в голову Миле Кунис, хотя актриса попыталась с этим поспорить, намекая, что идея все же общая. Знаменитости отказались от замысловатого дизайна этикеток, ограничившись лишь белой наклейкой с надписями "Пью за..." наверху и "Карантин" – внизу. Остальное новоиспеченные виноделы предлагают заполнить самим покупателям на свое усмотрение.

Смотрите в сюжете, как Мила Кунис и Эштон Кутчер опровергли свой развод:

Ранее Мила Кунис призналась, как начались их отношения с Эштоном Кутчером.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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