"Все кончено": Мила Кунис и Эштон Кутчер прокомментировали слухи о разводе

Голливудские актеры забавно высмеяли слухи о расставании

Мила Кунис и Эштон Кутчер Фото: instagram.com/aplusk

Одна из самых счастливых супружеских пар Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер, который недавно дал показания в суде по делу убийства экс-возлюбленной, прокомментировала слухи о их возможном разводе.

Ранее актер Эштон Кутчер сбил человека. Детали в сюжете:

Дело в том, что один из местных журналов Америки "In Touch Weekly" опубликовал статью про их якобы "неминуемый развод" под названием "Все кончено". Милу Кунис и Эштона Кутчера повеселила такая новость и они решили шуточно прокомментировать ее, опубликовав видеоролик у себя на страницах в Instagram.

19 Июн 2019 в 6:52 PDT INSTAGRAM (@aplusk)

"Малышка, что случилось? Что происходит?", — говорит Эштон. "Между нами все кончено!", — отвечает актриса. "Все кончено? О боже, что же мы будем делать?", — продолжает шутить супруг Кунис.

"Также я забрала детей… Раскрыта твоя очень темная тайна", — продолжает 35-летняя звезда.

"О, ты забрала детей? Я их больше не увижу? Возможно, что на следующей неделе моя жена будет беременна близнецами. Уже в третий раз", — написал Эштон в своем посте.

Отметим, что актриса с украинскими корнями и американец Эштон Катчер официально поженились в 2015 году. Они воспитывают детей — четырехлетнюю дочь Уайетт и двухлетнего сын Димитрия. Слухи о том, что они расстаются, появляются, а таблоидах часто.

Ранее в интервью Мила Кунис уже рассказала о разводе с Эштоном Кутчером и своей "беременности".

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