"Все кончено": Мила Кунис и Эштон Кутчер прокомментировали слухи о разводе
Голливудские актеры забавно высмеяли слухи о расставании
Одна из самых счастливых супружеских пар Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер, который недавно дал показания в суде по делу убийства экс-возлюбленной, прокомментировала слухи о их возможном разводе.
Ранее актер Эштон Кутчер сбил человека. Детали в сюжете:
Дело в том, что один из местных журналов Америки "In Touch Weekly" опубликовал статью про их якобы "неминуемый развод" под названием "Все кончено". Милу Кунис и Эштона Кутчера повеселила такая новость и они решили шуточно прокомментировать ее, опубликовав видеоролик у себя на страницах в Instagram.
"Малышка, что случилось? Что происходит?", — говорит Эштон. "Между нами все кончено!", — отвечает актриса. "Все кончено? О боже, что же мы будем делать?", — продолжает шутить супруг Кунис.
"Также я забрала детей… Раскрыта твоя очень темная тайна", — продолжает 35-летняя звезда.
"О, ты забрала детей? Я их больше не увижу? Возможно, что на следующей неделе моя жена будет беременна близнецами. Уже в третий раз", — написал Эштон в своем посте.
Отметим, что актриса с украинскими корнями и американец Эштон Катчер официально поженились в 2015 году. Они воспитывают детей — четырехлетнюю дочь Уайетт и двухлетнего сын Димитрия. Слухи о том, что они расстаются, появляются, а таблоидах часто.
Ранее в интервью Мила Кунис уже рассказала о разводе с Эштоном Кутчером и своей "беременности".
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