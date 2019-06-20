Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Все кончено": Мила Кунис и Эштон Кутчер прокомментировали слухи о разводе

Голливудские актеры забавно высмеяли слухи о расставании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Мила Кунис и Эштон Кутчер
Фото: instagram.com/aplusk

Одна из самых счастливых супружеских пар Голливуда Мила Кунис и Эштон Кутчер, который недавно дал показания в суде по делу убийства экс-возлюбленной, прокомментировала слухи о их возможном разводе. 

Ранее актер Эштон Кутчер сбил человека. Детали в сюжете: 

Дело в том, что один из местных журналов Америки "In Touch Weekly" опубликовал статью про их якобы "неминуемый развод" под названием "Все кончено". Милу Кунис и Эштона Кутчера повеселила такая новость и они решили шуточно прокомментировать ее, опубликовав видеоролик у себя на страницах в Instagram.

INSTAGRAM (@aplusk)

"Малышка, что случилось? Что происходит?", — говорит Эштон. "Между нами все кончено!", — отвечает актриса. "Все кончено? О боже, что же мы будем делать?", — продолжает шутить супруг Кунис.

"Также я забрала детей… Раскрыта твоя очень темная тайна", — продолжает 35-летняя звезда.

Читайте также
"Мы просто переспали": Мила Кунис призналась, как начались отношения с Эштоном Катчером

"О, ты забрала детей? Я их больше не увижу? Возможно, что на следующей неделе моя жена будет беременна близнецами. Уже в третий раз", — написал Эштон в своем посте.

Отметим, что актриса с украинскими корнями и американец Эштон Катчер официально поженились в 2015 году. Они воспитывают детей — четырехлетнюю дочь Уайетт и двухлетнего сын Димитрия. Слухи о том, что они расстаются, появляются, а таблоидах часто.

Ранее в интервью Мила Кунис уже рассказала о разводе с Эштоном Кутчером и своей "беременности".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Что объединяет Брэдли Купера, Эштона Катчера и Энрике Иглесиаса? Эмоции через край: Мила Кунис и Эштон Кутчер сыграли в пинг-понг "Мы просто переспали": Мила Кунис призналась, как начались отношения с Эштоном Катчером "Я была стервой и все испоганила": Мила Кунис рассказала о разрыве с Маколеем Калкиным
развод шоу-бизнес мила кунис сплетни голливудские звезды Эштон Кутчер
Реклама

Новости партнеров

Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
5 самых подозрительных и загадочных смертей в шоу-бизнесе
Ю.Проскурякова оказалась в центре скандала из-за ЧП в Шереметьево
Ю.Проскурякова оказалась в центре скандала из-за ЧП в Шереметьево
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото
Звездные пары, ставшие врагами на всю жизнь. 10 фото

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Fun

Начальство разрешило: белоруски пришли на завод без одежды

Вчера, 20:49Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:24Шоу-бизнес

Потап показал постельные кадры с Настей Каменских

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

"Новый бывший": TAYANNA рассказала правду о муже, с которым встречается Ани Лорак

Вчера, 12:41Стиль

Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Меган Маркл во дворце снова придумали обидное прозвище

Вчера, 09:52Техно

Microsoft добавит новую клавишу на все клавиатуры мира

Вчера, 09:07Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Вчера, 08:56Fun

Платье девушки на свадьбе разозлило пользователей сети: фото

Вчера, 08:29Fun

Исчезнувший под водой иллюзионист найден: что с ним произошло

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

Дочь Поляковой оказалась в карете скорой помощи: фото

18 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

18 июняШоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

18 июняТехно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

18 июняFun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

Новости партнеров

Ани Лорак получила новый удар в спину
Ани Лорак получила новый удар в спину
Елена Корикова восхитила поклонников фигурой
Елена Корикова восхитила поклонников фигурой
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
7 российских звезд, которые переборщили с ботоксом
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Алена Апина сняла на видео авиакатастрофу в Шереметьево
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь