Мила Кунис в новом имидже вышла на красную дорожку

Актриса надела стильную юбку от дизайнера David Koma

Мила Кунис. Фото: instagram.com/kunismilax

Вчера, 20 мая, в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards-2018. На красной дорожке мероприятия блистали знаменитые певцы и актеры. Среди гостей была замечена и американская актриса Мила Кунис.

Звезда предстала на красной дорожке премии в новом образе: Мила сделала каре и обрезала челку. Для выхода в свет актриса выбрала стильную юбку от David Koma, дополнив свой образ черным топом и лодочками на каблуке в тон наряду.

Мила Кунис Фото: Getty

Мила Кунис Фото: Getty

Ранее мы делали подборку откровенных нарядов звезд на премии Billboard Music Awards-2018.

Кроме этого стал известен список победителей престижной музыкальной премии Billboard Music Awards-2018. Отметим, что в номинации "Лучший артист" награду получил знаменитый британский певец Эд Ширан. Кроме этого известно, что Эд был номинирован на 15 наград, получив из них шесть, в том числе за "Лучшую песню на радио" (песня Shape of You) и "Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100".

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