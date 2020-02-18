Милла Йовович поделилась успехами в лечении новорожденной дочери

Сразу после появления на свет врачи обнаружили у девочки желтуху

Актриса Милла Йовович Фото: instagram.com/millajovovich

Украинская актриса с украинскими корнями, 44-летняя Милла Йовович, родила третью дочь. Девочку назвали Оушен. Столь радостное событие омрачила новость о том, что у новорожденной дочери Миллы Йовович обнаружили желтуху.

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Спустя две недели после рождения девочки ее звездная мама Милла Йовович поделилась результатами лечения, а также подробностями состояния Оушен.

"Сегодня Оушен две недели. Отвечаю на вопросы. Я стараюсь быть хорошо функционирующим производителем молока, поэтому вся моя энергия сосредоточена на том, чтобы оставаться в постели, пока это возможно, кормить Оушен и сохранять для нее пищу. Сегодня также особый день потому, что это первый день без фотоодеяла с синим излучением. Позже мы будем измерять уровень билирубина в конце дня, чтобы узнать, не нужно ли ей вернуться туда сегодня вечером. Так или иначе, счастливого воскресенья всем!", – написала Милла.

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Отметим, о рождении малышки Оушен сообщила ее старшая сестра, 12-летняя Эвер Габо, и добавила семейное фото.

Ранее мы также писали, что во время беременности Милла Йовович поправилась на 22 килограмма.

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