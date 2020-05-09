Милла Йовович прочла для подписчиков "Муху-Цокотуху" на русском языке

Видео актрисы буквально взорвало Сеть

Актриса Милла Йовович, которая на Пасху показала, как ее дочери практикуют православные традиции, прочла для подписчиков в Instagram сказку про Муху-Цокотуху на русском языке. Видео знаменитости вызвало настоящий ажиотаж в Сети.

Актриса Милла Йовович Фото: Getty Images

Милла Йовович родилась в Киеве, но некоторое время проживала в Москве. С пяти лет знаменитость живет в Америке, и, несмотря на то, что большую часть жизни говорит на английском, она не забывает русский язык. Более того, артистка учит этому языку своих детей.

Недавно Йовович приняла участие в благотворительном проекте Instagram-аккаунта "Сказки на дому". Актриса на самоизоляции прочла сказку Корнея Чуковского "Муха-Цокотуха". Ролик она разместила на своей странице в соцсети.

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Напомним, что Милла Йовович вышла замуж за режиссера Пола Андерсона в 2009 году. В ноябре 2007 года они стали родителями – на свет появилась их дочь Эвер. 1 апреля 2015 года родилась их вторая дочь Дашиэл. О третьей беременности актрисы стало известно в августе 2019 года, а 2 февраля 2020 года у супругов родилась третья дочь, которую назвали Ошин.

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Недавно Милла Йовович рассказала, как лечили ее новорожденную дочь.

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