Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

44-летняя актриса родила дочь

Милла Йовович Фото: Getty Images

Всемирно известная актриса с украинскими корнями Милла Йовович, которая за время беременности поправилась на 22 килограмма, родила третьего ребенка.

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О радостном событии на своей странице в Instagram рассказала старшая дочь звезды – Эвер Габо Андерсон. Уже известно, что у Миллы Йовович и ее супруга Пола Андерсона родилась еще одна девочка. Малышку назвали Озиан. В Сети уже появилось первое фото из роддома, на котором позируют Милла Йовович с новорожденным ребенком на руках, ее муж Пол Андресон и дочери Эвер Габо и Дэшиел Эдан.

"Добро пожаловать, малыш! Добро пожаловать в этот мир, моя новая сестра Озиан! Мы тебя любим!!!", – написала 12-летняя Эвер Габо под семейным кадром.

Милла Йовович родила третьего ребенка Фото: Instagram.com

Ранее мы также писали, что старшая дочь Миллы Йовович дебютировала как модель. 11-летняя Эвер Габо снялась для обложки журнала. Поклонники поздравили юную модель и сошлись во мнении, что девочка как две капли воды похожа на маму.

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