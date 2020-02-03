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Милла Йовович родила третьего ребенка: первое фото

44-летняя актриса родила дочь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Милла Йовович
Милла Йовович
Фото: Getty Images

Всемирно известная актриса с украинскими корнями Милла Йовович, которая за время беременности поправилась на 22 килограмма, родила третьего ребенка.

Смотрите также, как проходили последние недели третьей беременности Миллы Йовович:

О радостном событии на своей странице в Instagram рассказала старшая дочь звезды – Эвер Габо Андерсон. Уже известно, что у Миллы Йовович и ее супруга Пола Андерсона родилась еще одна девочка. Малышку назвали Озиан. В Сети уже появилось первое фото из роддома, на котором позируют Милла Йовович с новорожденным ребенком на руках, ее муж Пол Андресон и дочери Эвер Габо и Дэшиел Эдан.

"Добро пожаловать, малыш! Добро пожаловать в этот мир, моя новая сестра Озиан! Мы тебя любим!!!", – написала 12-летняя Эвер Габо под семейным кадром.

Милла Йовович родила третьего ребенка
Милла Йовович родила третьего ребенка
Фото: Instagram.com

Ранее мы также писали, что старшая дочь Миллы Йовович дебютировала как модель. 11-летняя Эвер Габо снялась для обложки журнала. Поклонники поздравили юную модель и сошлись во мнении, что девочка как две капли воды похожа на маму.

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