Милла Йовович усыпала Сеть фото с новорожденной дочерью

Актриса стала мамой в третий раз

Милла Йовович родила третьего ребенка Фото: Instagram.com

Известная 44-летняя актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. Звезда родила супругу Полу Андерсону еще одну дочь, которую назвали Озиан. Первой радостную новость публике сообщила старшая дочь пары – Эвер Габо Андерсон.

Подробности узнайте в сюжете:

А позже и сама Милла Йовович поделилась своим счастьем и опубликовала множество кадров с новорожденной малышкой, а также младшими дочерьми.

"Привет всем!!! Вчера Эвер Габо без моего ведома показала новорожденного ребенка, что делает эту новость "неактуальной", но так или иначе, вчера 02.02.2020 в 8:56 утра родилась Озиан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон! [...] Она так красива! Ее волосы светлее, чем у других девочек, и она очень сильная. Она машет маленькими ручками, их трудно контролировать, и она уже поднимает голову, чтобы посмотреть, что происходит! Я, конечно, опубликую больше фотографий позже, мы все измотаны, потому что последние несколько ночей были сумасшедшими! Я шлю вам любовь из облака, на котором я летаю!!!", – подписала кадры Милла Йовович.

Милла Йовович с новорожденной дочерью Фото: instagram.com/millajovovich Пол Андерсон с дочерью Фото: instagram.com/millajovovich Эвер Габо Андерсон с новорожденной сестрой Фото: instagram.com/millajovovich Дэшиел Эдан с младшей сестрой Фото: instagram.com/millajovovich Озиан Ларк Эллиот Йовович-Андерсон Фото: instagram.com/millajovovich Милла Йовович показала новорожденную дочь Фото: instagram.com/millajovovich 1/6

Напомним также, что старшая дочь Миллы Йовович дебютировала как модель. 11-летняя Эвер Габо снялась для обложки журнала. Поклонники поздравили юную модель и сошлись во мнении, что девочка как две капли воды похожа на маму.

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