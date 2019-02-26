Милое видео: Влад Топалов читает сказку маленькому сыну

Влад Топалов показал, как проводит время с 3-месячным сыном

Влад Топалов Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями в декабре 2018 – у пары родился сын. Стоит отметить, продолжительное время артисты скрывали, что ждут ребенка, и подтвердили уже очевидный факт лишь на последних месяцах беременности Регины Тодоренко.

Теперь молодые родители регулярно публикуют снимки малыша, особенно его отец. Так, недавно Влад Топалов показал трогательное фото с супругой Региной Тодоренко и ребенком, а теперь поделился милым видео, на котором читает сыну Михаилу сказку на ночь.

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"Вот так мы вечерами развлекаемся! Сказки и стихи)))) при чём моя дебильная интонация совсем не добавляет интерактива. Но я упорно убеждаю себя в обратном. С каждым днём всё больше начинаем уже общаться и разговаривать) мы болтливые, говорит мама))))", – написал Топалов.

INSTAGRAM (@vladtopalovofficial) on Feb 25, 2019 at 10:05pm PST

Ранее мы писали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как отпраздновали второй день рождения сына Ивана.

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