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Милое видео: Влад Топалов читает сказку маленькому сыну

Влад Топалов показал, как проводит время с 3-месячным сыном

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:51
Влад Топалов
Влад Топалов
Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями в декабре 2018 – у пары родился сын. Стоит отметить, продолжительное время артисты скрывали, что ждут ребенка, и подтвердили уже очевидный факт лишь на последних месяцах беременности Регины Тодоренко.

Теперь молодые родители регулярно публикуют снимки малыша, особенно его отец. Так, недавно Влад Топалов показал трогательное фото с супругой Региной Тодоренко и ребенком, а теперь поделился милым видео, на котором читает сыну Михаилу сказку на ночь.

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"Вот так мы вечерами развлекаемся! Сказки и стихи)))) при чём моя дебильная интонация совсем не добавляет интерактива. Но я упорно убеждаю себя в обратном. С каждым днём всё больше начинаем уже общаться и разговаривать) мы болтливые, говорит мама))))", – написал Топалов.

INSTAGRAM (@vladtopalovofficial) on

Ранее мы писали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали, как отпраздновали второй день рождения сына Ивана.

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