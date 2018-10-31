Мини-Винник: что подарили известному певцу в Запорожье

Артист выступил в Запорожье

Олег Винник. Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Знаменитый украинский певец Олег Винник выступил в с концертом в Запорожье. Кроме фото со сцены в Instagram певца появилось фото, сделанное после концерта. В руках Олег держит желто-голубой торт, а сверху на лакомстве сидит маленькая фигурка – мини-копия Винника.

Олег Винник Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

"Я не устану любить вас!", – лаконично подписал серию снимков артист.

Концерт Олега Винника в Запорожье Фото: instagram.com/olegg.vynnyk Концерт Олега Винника в Запорожье Фото: instagram.com/olegg.vynnyk Концерт Олега Винника в Запорожье Фото: instagram.com/olegg.vynnyk Концерт Олега Винника в Запорожье Фото: instagram.com/olegg.vynnyk Концерт Олега Винника в Запорожье Фото: instagram.com/olegg.vynnyk 1/5

"Спасибо за вдохновение! Столько позитива,доброй энергетики и эмоций! Хорошо,что мы с подружкой приехали", "Це мрія із мрій побувати на вашому концерті", "Олег, спасибо большое тебе за такой прекрасный концерт в Запорожье!", "Мы тебя тоже не устанем тебя любить", "Торт супер, Олег как всегда шикарный ", Олег, твоі шанувальники теж не втомлюються любити тебе!", "Моя мама была на Вашем концерте – это была такая буря эмоций и впечатлений! Это дорого стоит, Вы молодец, просто талантище! Спасибо и приезжайте еще", – написали поклонники Винника в комментариях.

Напомним, Олег Винник восхитил поклонниц фото в каске. Ранее Олег Винник впервые приоткрыл для зрителей завесу личной жизни.