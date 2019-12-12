Экс-министр культуры Украины домогался Олю Полякову: заявление звезды

Украинская певица поделилась скандальной историей

Оля Полякова Фото: facebook/polyakovamusic

Не только звезды Голливуда страдают от сексуальных домогательство. Оказывается, что и на просторах Украины такие случаи встречается. Известная певица Оля Полякова спустя несколько лет сделала заявление и призналась, что стала жертвой сексуального домогательства со стороны бывшего министра культуры Украины.

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Имени артистка не назвала, но уточнила, что неприятный инцидент произошел с ней за времен президентства Виктора Януковича.

"А можно я даже имя назову? Нет, не буду...У него же потом проблемы с женой будут. Ладно, был такой министр культуры Украины, который привез меня петь к Януковичу в надежде на то, что будет интим. И, когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, с туфлями, шла по трассе в Ливадии... Слава Богу у меня был уже Iphone и я булавкой указала трассу, где я нахожусь. Вызвала такси, оно приехало и меня забрало", – рассказала певица в интервью Дмитрию Гордону.

Также Оля добавила, что во время неприятного разговора с чиновником, она ему сказала: "Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда".

Также Оля Полякова рассказала об отношениях с отчимом и родным отцом.

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