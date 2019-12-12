Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Экс-министр культуры Украины домогался Олю Полякову: заявление звезды

Украинская певица поделилась скандальной историей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Оля Полякова
Оля Полякова
Фото: facebook/polyakovamusic

Не только звезды Голливуда страдают от сексуальных домогательство. Оказывается, что и на просторах Украины такие случаи встречается. Известная певица Оля Полякова спустя несколько лет сделала заявление и призналась, что стала жертвой сексуального домогательства со стороны бывшего министра культуры Украины.

Узнайте также, как тренируется Оля Полякова:

Имени артистка не назвала, но уточнила, что неприятный инцидент произошел с ней за времен президентства Виктора Януковича.

"А можно я даже имя назову? Нет, не буду...У него же потом проблемы с женой будут. Ладно, был такой министр культуры Украины, который привез меня петь к Януковичу в надежде на то, что будет интим. И, когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, с туфлями, шла по трассе в Ливадии... Слава Богу у меня был уже Iphone и я булавкой указала трассу, где я нахожусь. Вызвала такси, оно приехало и меня забрало", – рассказала певица в интервью Дмитрию Гордону.

Также Оля добавила, что во время неприятного разговора с чиновником, она ему сказала: "Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда".

Также Оля Полякова рассказала об отношениях с отчимом и родным отцом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Никакой вражды: Каменских и Полякова поцеловались на публике Оля Полякова не успела донести награду домой: что произошло Оля Полякова призналась, планирует ли третьего ребенка
шоу-бизнес певица Оля Полякова домогательства
Реклама

Новости партнеров

Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
Реакция Степаненко на женитьбу Петросяна
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Стало известно о причине отъезда Ветлицкой в Испанию
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 15:01Fun

Гадания на Андрея 13 декабря 2019: как узнать имя суженого

Сегодня, 13:17Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Вчера, 14:06Шоу-бизнес

От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

Вчера, 13:26Fun

Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Вчера, 10:30Техно

Обнаружен способ продлить жизнь Windows 7

Вчера, 10:23Travel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

Вчера, 09:55Food

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряFun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

10 декабряFun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

10 декабряFun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

9 декабряFun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

Новости партнеров

Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой
Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
Грибной блонд: новое модное окрашивание волос на зиму 2019
​Эти продукты «забирают» молодость
​Эти продукты «забирают» молодость
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Горячая украинская фитнес-модель Юлия Мишура
Никаких диет: Водянова раскрыла секреты топ-моделей
Никаких диет: Водянова раскрыла секреты топ-моделей
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі
Ефектна мама колумбійського суперталанта підриває мережі