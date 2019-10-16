Миранда Керр подтвердила рождение сына и рассекретила имя

Модель в Instagram поблагодарила фанатов за поздравления

Миранда Керр Фото: Getty Images

На днях в СМИ появилась информация о том, что австралийская модель Миранда Керр и ее супруг, генеральный директор Snapchat Эван Шпигель, отмечают пополнение в семье. Теперь же новоиспеченная мама сама подтвердила радостную новость и даже рассекретила имя малыша.

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На своей странице в Instagram Миранда Керр поблагодарила всех за теплые слова и пожелания, а также призналась, как они с мужем решили назвать второго общего ребенка.

"Мы очень рады рождению Майлза и благодарны всем за добрые слова, пожелания в наш адрес в это особое время,

– написала австралийская модель.

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Отметим, что Миранда Керр и Эван Шпигель поженились в мае 2017 года. В мае прошлого года модель во второй раз стала мамой. У нее и ее 28-летнего супруга родился сын. Для Эвана это первый ребенок, а для Миранды – второй. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.

Недавно Миранда Керр снялась в нежном образе для журнала Stellar и рассказала о второй беременности и отношениях с бывшим мужем, актером Орландо Блумом.

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