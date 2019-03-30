Миранда Керр станет мамой в третий раз

Миранда Керр объявила о своей третьей беременности

Супермодель Миранда Керр и ее супруг-бизнесмен Эван Шпигель Фото: Getty Images

35-летняя австралийская супермодель Миранда Керр и ее 28-летний супруг-бизнесмен Эван Шпигель ждут пополнения в семье.

Бывший ангел Victoria's Secret объявила о своей беременности спустя десять месяцев после того, как родила сына Харта.

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"Миранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпением ждут возможности приветствовать нового члена семьи", - говорится в заявлении менеджера Керр.

Отметим, что Миранда в мае прошлого года во второй раз стала мамой. У нее и ее 28-летнего супруга, миллиардера Эвана Шпигеля родился сын. Для Эвана это первый ребенок, а для Миранды второй. Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.

Недавно Миранда Керр снялась в нежном образе для журнала Stellar и также рассказала о второй беременности и отношениях с бывшим мужем, актером Орландо Блумом.

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