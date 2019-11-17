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Мировое турне Арианы Гранде оказалось под угрозой срыва: подробности

Певица пожаловалась на болезнь, которая мешает ей выйти на сцену

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21
Ариана Гранде
Ариана Гранде
Фото: instagram.com/arianagrande

Популярная американская певица Ариана Гранде, которая выпустила клип с Майли Сайрус и Ланой Дель Рей, может отменить свой гастрольный тур. Певица пожаловалась фанам на боль, которая мешает ей находиться на сцене и петь.

О фейковых болезнях смотрите в сюжете:

26-летняя Ариана Гранде рассказала о недуге в социальной сети. По ее словам, она не понимает, что с ней происходит, и, возможно, мировое турне может сорваться.

"Мне просто очень больно, и во время шоу трудно дышать. Я просто не знаю, что сейчас происходит с моим телом, и мне нужно это выяснить", – делится артистка в insta-сторис.

Ариана Гранде | Фото: instagram.com/arianagrande/

Гранде добавила, что находится в таком состоянии уже три недели, несмотря на лечение и отдых. "Я боюсь, что мне, возможно, придется отменить некоторые мероприятия, и я действительно разочарована и взбешена тем, что я не могу поправиться уже больше трех недель", – пишет артистка.

К слову, ранее певица отменила свои гастроли Sweetener в поддержку нового альбома, потому что тоже заболела в неподходящий момент.

Мы также писали, что Ариана Гранде отменила фан-встречу из-за нервного срыва.

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