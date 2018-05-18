Мирзоян, Вирастюк и Комаров выберут "Миссис Винница"

В воскресенье состоится конкурс красоты со звездным составом жюри

Арсен Мирзоян

Уже в эти выходные, а именно 20 мая в Виннице пройдет конкурс "Миссис Винница 2018". Напомним, это не типичный конкурс красоты, где жюри ориентируется только на внешние физические параметры участниц. Также берется во внимание и социально-благотворительная инициатива, которой они занимаются.

Принять участие в конкурсе могли женщины в возрасте от 27 до 40 лет, которые уже имеют опыт материнства и преуспели в других сферах жизни: карьере, творчестве, благотворительной деятельности. Всего заявок на участие подало 206 винничанок, из которых в финал прошли 15. В течение нескольких месяцев подготовки они посещали тренинги по психологии, формированию стиля, занимались фитнесом, SPA-оздоровлением, сценической хореографией, ораторским мастерством и дефиле.

Также были участницами многочисленных мастер-классов, модных показов, профессиональных фотосессий. Но самое главное – каждая из них разработала и представила собственный социальный проект, который планирует реализовать в течение года. Среди избранных участниками тем – поддержка социально уязвимых слоев населения, внедрение образовательных программ для молодежи, помощь многодетным семьям, тяжело больным детям и детям-сиротам, пропаганда здорового образа жизни и т.д.

конкурс "Миссис Винница" Фото: facebook.com/kontrabas.spectrans

"Наш проект призван разрушать шаблоны и менять стереотипы. В том числе и о роли современной женщины. Мы акцентируем внимание на социальном потенциале украинских женщин, гармоничном внутреннем мире и умении реализовать себя ", – рассказывает основательница "Миссис Винница 2018" Лилия Полищук.

К слову, все участницы, которые приобщились к конкурсу, уже одержали своеобразную общую победу. Общими усилиями им удалось приобрести автомобиль скорой помощи, который назвали "Миссис Спасительница". И уже 30 мая он отправится в свою первую ротацию в Донецкой области нести боевую стражу при Первом добровольческом медицинском госпитале им.М.Пирогова. "Нашу "Миссис спасительница "приобретено в Нидерландах. Сейчас она проходит техническое обслуживание и в день финала будет представлена на всеобщее обозрение у театра, где пройдет конкурс. Авто – многофункциональное, его возможности позволяют проводить операции в полевых условиях, крайне важно на фронте ", – рассказывает известный волонтер Юрий Тыра ("Степаныч").

конкурс "Миссис Винница" Фото: facebook.com/pg/mrs.vinnytsia

Как мы узнали, звездными гостями праздника станут супруги Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян. К слову, свой 40-летний юбилей певец отметит именно на винницкой сцене.

В состав жюри войдут самый сильный человек планеты Василий Вирастюк. Также свое присутствие уже подтвердили шоумен и телеведущий Игорь Ласточкин, телеведущий Дмитрий Комаров, актер Гарик Бирча, ведущий программы "Что? Где? Когда?" Александр Андросов, соучредитель Ukrainian Fastion Week Александр Соколовский и исполнительный продюсер Владимир Нечипорук. Часть имен звездных судей пока еще держится в секрете.

Напомним, Василий Вирастюк стал участником и тренером шоу "Зважені та щасливі".

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