Миша Романова отпраздновала важное событие в Юрмале: подробности

Певица отметила знаковый день в кругу друзей

Миша Романова Фото: пресс-служба

На фестивале "Рандеву" Лаймы Вайкуле в Юрмале состоялась премьера новой песни экс-участницы группы "ВИА Гра" Миши Романовой. 18 июля певица выступала на сцене "Дзинтари" с уже известной песней "Лунная", а уже ночью праздновала со своими друзьями премьеру своего нового сингла "Помада".

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Вместе со своим другом детства Максом Барских и коллегами по сцене Миша Романова отправилась отмечать важное для неё событие в один из лучших ресторанов Юрмалы. Певица поделилась трогательными сторис, где в шикарном платье танцевала под юрмальским небом.

Также певица успела выступить на афтепати "Рандеву" вместе с Артуром Пирожковым и Бьянкой.

Песню под названием "Помада" можно прослушать и оценить на всех цифровых площадках. Также 19 июля артистка презентовала лирик-видео на эту песню, его можно посмотреть на официальном канале BEREGA MUSIC на YouTube.

Слушайте новую песню Миши Романовой – "Помада":

К слову, Миша Романова активно готовилась к фестивалю "Лайма Вайкуле. Рандеву".

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