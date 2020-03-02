Миша Романова призналась, подаст ли в суд на Эдгара Каминского

Певица назвала хирурга сомнительным человеком

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова призналась, будет ли подавать в суд на пластического хирурга Эдгара Каминского. Отметим, что недавно артистка взбудоражила публику историей о том, как едва не потеряла ребенка. По ее словам, певице провели операцию по увеличению груди, когда Миша была на 16 неделе беременности, что является противопоказанием к операции. Имя хирурга Романова первое время скрывала, но потом стало ясно, что это известный в Украине Эдгар Каминский.

Несмотря на то, что ошибка экс-супруга певицы Славы Каминской могла стоить жизни ребенка, Романова призналась, что не намерена подавать на хирурга в суд.

Пластический хирург Эдгар Каминский Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

"Это возмущение у меня было тогда, когда я узнала, что я беременна и что мне сделали операцию на 16 неделе беременности. Но сейчас я не хочу держать никакого зла ни на кого. Все мы люди, все делаем ошибки. Только Бог может все это судить. Я намеренно не говорила его имя, потому что у меня не было никакого намерения ему как-то навредить. Буквально недавно мне прислали его пост об операции во время беременности. Скажу честно, когда я это увидела, я поняла, что он очень сомнительный человек и врач", – рассказала Миша Романова в программе "Світське життя".

Подробнее об операции Миши Романовой смотрите в сюжете:

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