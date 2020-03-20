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"Черты Барских": Миша Романова впервые показала лицо сына

Певица сама воспитывает сына Мартина

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:59

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова впервые показала лицо своего сына Мартина. Отметим, что недавно артистка взбудоражила публику историей о том, как едва не потеряла ребенка. По ее словам, певице провели операцию по увеличению груди, когда Миша была на 16 неделе беременности, что является противопоказанием к операции. Имя хирурга Романова первое время скрывала, но потом стало ясно, что это известный в Украине Эдгар Каминский.

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На данный момент Миша не раскрывает имени отца ребенка и утверждает, что он почти не принимает участия в воспитании сына. Многие поклонники предполагали, что отцом Мартина является ее друг Макс Барских, но Романова эти слухи опровергла. И теперь звезда впервые решилась показать лицо Мартина, опубликовав фото на своей странице в Instagram.

"Знакомьтесь, это Мартин! Благодарю всю команду, которая работала над нашей первой фотосессией", – написала Миша Романова.

Подробнее об операции Миши Романовой смотрите в сюжете:

В комментариях некоторые подписчики нашли сходство мальчика с украинским певцом Максом Барских: "Почему-то мне кажется, что прям вылитый Макс", "О, вагон с "он похож на Барских" уже подъехал", "Черты Барских".

Напомним, что до этого Миша Романова призналась, подаст ли в суд на Эдгара Каминского.

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