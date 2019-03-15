Мишель Андраде кардинально сменила имидж: видео
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Популярная украинская певица Мишель Андраде, которая стала самой яркой участницей шоу "Танцы со звездами", кардинально сменила имидж, чем удивила фанатов.
Все привыкли видеть молодую певицу родом из Боливии в жгучем образе смуглой шатенки, а тут вдруг артистка стала блондинкой с короткой стрижкой.
"Сorazón- это светлые воспоминания о любви. Я благодарна, что эта история была в моей жизни и научила меня важному. Этой песней я хочу донести каждому, что даже если сейчас раны свежи, настанет день, когда все будет Corazón- сердце заживет!", - говорится в описании песни.
Смена имиджа была обусловлена съемками клипа на новую песню "Corazon". Видеоролик опубликован на YouTube-канале Мишель.
Лирик-видео сняли в ретро-cтилистике и стилизовано под пленочную фотографию. Режиссерами видео стали Максим Шелковников (MOZGI Production) и Денис Маноха.
Напомним, недавно Michelle Andrade выпустила танцевальную песню про расставание. Исполнительница представила трек Hasta La Vista.
О творческой деятельности и личной жизни Мишель Андраде эксклюзивно рассказала в нашем сюжете:
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