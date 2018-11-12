Мишель Андраде показала свою гримерку после выступления на "Танцах со звездами"

Девушка покинула шоу в двендацатом эфире

Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish

Двенадцатый эфир шоу "Танцы со звездами" запомнился многим не только яркими номерами участников, но и неожиданным результатом голосования. К удивлению многих зрителей, проект покинули певица Мишель Андраде и Женя Кот. Пара запомнилась всем отличными постановками и танцами на высоком уровне.

На своей странице в Instagram Мишель разместила короткое видео, в котором показала свою гримерку после выступления. В комнате повсюду были расставлены букеты и плюшевые игрушечные медведи: