Мишель Андраде показала свою гримерку после выступления на "Танцах со звездами"
Девушка покинула шоу в двендацатом эфире
Двенадцатый эфир шоу "Танцы со звездами" запомнился многим не только яркими номерами участников, но и неожиданным результатом голосования. К удивлению многих зрителей, проект покинули певица Мишель Андраде и Женя Кот. Пара запомнилась всем отличными постановками и танцами на высоком уровне.
На своей странице в Instagram Мишель разместила короткое видео, в котором показала свою гримерку после выступления. В комнате повсюду были расставлены букеты и плюшевые игрушечные медведи:
Отметим, что в зону риска вместе с Мишель попал и Павел Вишняков. Кто должен был покинуть проект решали судьи. Дмитрий Монатик отдал свой голос Мишель Андраде, а Екатерина Кухар – Павлу Вишнякову. Последнее слово оставалось за Владом Ямой, который проголосовал в пользу Павла Вишнякова и Юлии Сахневич. Таким образом, шоу "Танцы со звездами" покинули Мишель Андраде и Евгений Кот.
Напомним, в прошлом эфире шоу "Танцы со звездами" покинул Денис Беринчик.
Кроме этого, один из членов жюри проекта Влад Яма поделился архивным фото.
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Источник: "Сегодня"