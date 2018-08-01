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Мишель Андраде примет участие в популярном танцевальном шоу

Певица поделилась коротким видео с танцами в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:00
Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish
Мишель Андраде. Фото: instagram.com/mishvirmish

Украинская исполнительница и подопечная Потапа – Мишель Андраде станет новой участницей шоу "Танці з зірками". Этой новостью девушка поделилась у себя в Insagram, опубликовав ролик, на котором она исполняет танец и передает эстафету следующему участнику шоу.

"Amigos, делайте музыку погромче, потому что я принимаю #танціззіркамиchallenge от Павла Вишнякова. В моей душе сплелись ритмы горячей латины и украинского гопака и я рада, что смогу делиться своими эмоциями со зрителями на главном паркете страны! Передаю вызов al caliente muchacho ( с испанского горячему парню – Ред.) – Николаю Тищенко!", – подписала видео певица.

Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)

Отметим, что продюсер Мишель – Потап на своей странице в Instagram не так давно похвастался талантами подопечной. Артист опубликовал ролик, на котором Мишель исполняет зажигательный танец в начале своего выступления на "Черноморских играх":

"Вы только посмотрите на Неё, Новая Звезда взошла, выступление на Черноморских Играх Мишель Андраде! "

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Напомним, Слава Каминская опубликовала забавное видео и объявила об участии в проекте "Танці з зірками" 

Кроме этого  одной из участниц шоу "Танці з зірками" стала Анита Луценко.

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певица Танці з зірками Мишель Андраде
Источник: "Сегодня"
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