Мишель Обама получила премию Грэмми 2020

Жена бывшего президента США удостоена награды за автобиографию

Мишель Обама Фото: Getty Images

Супруга 44-го президента США Мишель Обама стала обладательницей премии Грэмми 2020, церемония награждения которой прошла этой ночью в Лос-Анджелесе. Мишель победила в номинации "Лучший альбом разговорного жанра".

Смотрите, как прошла премия Грэмми 2019:

Статуэткой Грэмми в этом году отметили аудиомемуары Мишель Обамы под названием "Становление" (Becoming), которые также были выпущены в печатном варианте. Книга бывшей первой леди Америки стала самой продаваемой в 2018 году, перевалив за отметку 2 миллиона копий в США и Канаде, а в первый день выхода было продано более 725 000 экземпляров.

Номинантами в категории "Лучший альбом разговорного жанра" также были представлены Майкл Даймонд и Адам Хоровиц с книгой Beastie Boys Book, Mr. Know-It-All Джона Уотерса, а также произведение Эрика Александракиса 20 Years As A Two-Time Cancer Survivor и сборник поэзии и музыки Sekou Andrews & The String Theory.

Мишель Обама Фото: instagram.com/michelleobama

Мишель Обама стала одной из самых популярных женщин нашей эпохи, которую называют влиятельной защитницей женщин в своей стране и во всем мире. В книге "Становление" жена экс-президента США рассказывает о годах, когда она была первой леди, о ее отношениях с мужем, а также о том, за что она недолюбливает действующего американского лидера Дональда Трампа.

К слову, Мишель Обама не единственная бывшая первая леди с Грэмми. Хиллари Клинтон выиграла в то же категории за аудиокнигу "Нужна целая деревня" (It takes a village) в 1997 году. Кроме того, Барак Обама дважды выиграл Грэмми в 2006 и 2008 годах за свои книги "Мечты моего отца" и "Дерзость надежды" соответственно.

Напомним, что Мишель Обама вошла в список самых влиятельных персон 2019 года.

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